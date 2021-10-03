回港未滿7年無消費券 港生少數族裔極失望

童年回鄉讀書 失永久居民資格

來自巴基斯坦的Nasir今年36歲，與28歲妻子育有兩個女兒，住在月租5000多元劏房。其妻在港出生，曾是香港永久居民，兩三歲被家人帶回巴基斯坦求學，2014年回港，入境處只保留她的入境權，要求她重新定居7年才可申請永久居民。她已於9月中申請為永久居民，但不符6月中須為永久居民的消費券申請規定。Nasir任地盤散工，疫下工作不穩，曾月入僅1.2萬元，遠低於好景時的3萬元。

地盤工丈夫收入減 女升幼園開銷增

Nasir本打算以消費券幫補幼女準備升讀幼稚園的書簿、校服開支，但二人申請後收到短訊通知申請失敗。他致電消費券熱線查詢，得不到解釋，以電郵查詢只獲官腔自動回覆，來回查詢數次才知原因是太太未取得永久居民身分。

據消費券計劃申請準則，如非永久居民，便需有單程證或入境處豁免許可書；或持有效《豁免登記證明書》，並有一名永久居民作保證人，以受養人身分在港合法逗留，才可申領消費券。香港社區組織協會社區組織幹事張楚瑜解釋，在港出生的少數族裔不可能有單程證或入境豁免許可書，而他們身分又不是受養人，也不會符合要求。張續稱，Nasir太太是Nasir的保證人，申請他以受養人身分到港，由於太太不是永久居民，Nasir亦被拒申請。

政府：族裔不影響資格

政府發言人回覆，消費券資格準則考慮了計劃的政策目標、所涉人數及財政承擔等因素後制訂；任何人只要符合資格準則均可登記，有關人士是否少數族裔不會影響他們在消費券計劃的資格。

社協批申請資格「彈出彈入」盼放寬

Nasir表示極度失望，「這筆錢對我們而言非常重要……我認為每個人都應該有同等機會，為何只是撇除了我們？」張楚瑜對上述回覆感失望及不能接受，「現實確有一群擁有香港入境權或可在港無條件逗留非永久居民，以及部分以受養人身分在港逗留的人不能受惠，我們試過一天左右收到20宗類似個案，反映存有一定人數因這限制受影響」。她續說，前年政府派1萬元，非永久居民亦有關愛基金津貼1萬元，「我們認為政府在申請資格不應該『彈出彈入』」，盼政府可放寬申請資格，展現政策原則一致。

明報記者 黃心悅