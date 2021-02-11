義教SEN童 土生非裔走出歧視陰霾

曾做夜青獲社工發掘 膚色成優勢

去年起，Desmond義務教授患過度活躍症、自閉症等有特殊學習需要（SEN）的小朋友玩木箱鼓。他曾擔心膚色會嚇怕小朋友，不過第一課便深受歡迎，學生更主動接觸他，坐在他大腿上。透過接觸學生，他明白SEN小朋友與一般人無異，「好似我咁樣，有啲人覺得我膚色係一個問題，有啲人覺得我膚色係一個好處，所以我覺得佢哋嗰個（特殊學習需要）都可能會係好處」。

Demond義教時鼓勵怕生的小朋友作領導角色，亦吸引專注力不足的小朋友「坐定定」學習木箱鼓，令他大感鼓舞。Desmond形容，自己是埋在泥土下的鑽石，社工的鼓勵及義工服務，讓他破土而出，閃閃生輝。他冀多抽空當義工，能如同發掘他的社工一樣，啟發SEN小朋友，綻放光芒。