義教SEN童 土生非裔走出歧視陰霾

【明報專訊】在港土生土長的Desmond一口流利廣東話，父親有尼日利亞血統，母親則屬亞裔血統。擁有棕色皮膚的他，自幼承受歧視目光，「我係一個黑人，（所以）我好渣或者我好壞」。中二時成績欠佳，為躲避家人嘮叨，他放學後在街上流連至凌晨一兩點，幸得社工發掘他對Beatbox的興趣，邀請他義演及義教Beatbox，令他找到目標和興趣，不再做夜青。義演更讓他發現，深色皮膚讓他的表演令人印象更深刻，自卑感漸減。他其後更修讀音樂課程，現在是「斜槓青年」，除兼職當侍應，亦是模特兒及音樂工作者，兼職演奏鋼琴。
曾做夜青獲社工發掘 膚色成優勢
去年起，Desmond義務教授患過度活躍症、自閉症等有特殊學習需要（SEN）的小朋友玩木箱鼓。他曾擔心膚色會嚇怕小朋友，不過第一課便深受歡迎，學生更主動接觸他，坐在他大腿上。透過接觸學生，他明白SEN小朋友與一般人無異，「好似我咁樣，有啲人覺得我膚色係一個問題，有啲人覺得我膚色係一個好處，所以我覺得佢哋嗰個（特殊學習需要）都可能會係好處」。
Demond義教時鼓勵怕生的小朋友作領導角色，亦吸引專注力不足的小朋友「坐定定」學習木箱鼓，令他大感鼓舞。Desmond形容，自己是埋在泥土下的鑽石，社工的鼓勵及義工服務，讓他破土而出，閃閃生輝。他冀多抽空當義工，能如同發掘他的社工一樣，啟發SEN小朋友，綻放光芒。