被嘲生得矮 病童變身KOL助人兼建自信

拍片「一腳踢」 介紹打機日文手指操

去年10月，Kaspar參加一個KOL義工活動，負責拍攝短片為院舍長者帶來娛樂及教授防疫知識。他起初因咬字不清屢屢碰壁，拍攝一條手指操的短片都要花逾1小時，途中更跑回房間發悶氣，不過最終仍堅持完成短片。Kaspar說，起初拍片純粹為樂趣，但後來發現具教育意義的短片可助人，逐漸愛上拍片，更創立YouTube頻道「劉博士Kaspar Lau」。

劉媽媽觀察，兒子見到製成品有人欣賞，明白「原來我都做到㗎喎」，逐漸勇於嘗試，更主動構思影片主題，拍攝介紹遊戲機及教授日文的影片，甚至拍片、剪片、上字幕「一腳踢」，毋須媽媽代勞。

與長者談話 破除自身膽怯

除拍攝短片，活動亦安排Kaspar與長者以Zoom對話，並學習社交禮儀。Kasper說，平日較少與長者談話的經驗，起初較為膽怯。但透過練習，他學會先自我介紹，打開話題，不再尷尬。劉媽媽見兒子咬字、語速均有進步，亦增加她對兒子的信心，發現他在說話方面的潛能，冀Kaspar與妹妹多多，透過義工活動培養主動的心，明白助人之樂。