長者接種率偏低 曾浩輝稱「羞家」

政府推措施谷針 長者接種率升幅反放緩

60歲或以上長者是本港最早開放接種疫苗的群組之一，但長者接種率較其他年齡層低，截至昨晚，全港合資格人口接種率為66.9%，60至69歲人口接種率為59.53%，70至79歲為40.41%，80歲或以上為14.66%。

翻查資料，政府7月推出長者打針「即日籌」、增加私家醫生為長者打針資助額等安排，到8月底起推出一連串措施，包括不停到各區舉行疫苗講座、健康諮詢及打針的「一站式」服務，又與不同機構推打針派米、派超市券等，惟新一輪措施下，長者接種率升幅反而放緩。據疫苗專題網站數據，60至69歲長者接種率在8月提高了約12個百分點，9月只提高不足5個百分點；70至79歲長者在8月接種率增加約9個百分點，9月只升約4.4個百分點；至於80歲或以上長者的接種率，8月增加約4個百分點，9月只增加約2.7個百分點（見下圖）。

曾：「病毒共存」有風險 「清零」策略最好

曾浩輝昨在商台《政經星期六》表示，不少西方國家疫苗接種率高，尤其是長者，接種率有八九成，香港相比之下顯得「羞家」。他說現時全港接種率約67%，要再提高有難度，仍有空間提高的是長者接種率，他估計不少長者仍有錯誤理解，以為有慢性病不適合接種等。政府近日在院舍推新措施，在部分院舍為所有「合適及不反對接種」的院友打科興疫苗，家屬若不贊成接種，須提供原因及確認其明白不打針會有死亡等風險。曾浩輝說，不認同有關措施是「焗」長者打針，強調是要幫長者做理性決定。

曾浩輝又說，「與病毒共存」策略有風險，如美國部分州份疫情仍很嚴重，入院人數很多，醫療負荷大，從公共衛生角度，「清零」的策略最好，但或對市民造成不便。

增5宗輸入涉變種 全已接種

此外，本港自8月中約一個半月持續沒有本地確診，昨增5宗輸入個案，包括一名從菲律賓抵港的33歲外傭，5宗個案全涉變種病毒，1人涉N501Y變異，4人涉L452R。5人均無病徵，皆已完成接種新冠疫苗，2人打科興、1人打復必泰，2人在印度打阿斯利康的Covishield疫苗。

（新冠疫情）