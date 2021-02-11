醫局擬購美新冠口服藥 500療程數量 科委會將商討

報道：三期臨牀研究未經同儕評審

默沙東藥廠日前公布使用Molnupiravir治療新冠病毒感染者的第三期臨牀研究中期數據，稱新藥可將確診者入院和死亡風險減低50%。據外電報道，相關研究未經同儕評審（peer review）。

據了解，醫管局計劃購買Molnupiravir。許樹昌表示，醫管局計劃買500個療程的Molnupiravir，每個療程費用約為700美元、即約5500港元，衛生署轄下科學委員會或於本月或下月開會討論。

藥劑師：或可居家隔離服藥 紓病牀壓力

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱該藥是核糖核酸相似物，原理是抑制病毒繁殖，本用作治療流感，現時研究用作治療新冠病毒感染、輕微至中度的病情。他說目前不少確診者病情輕微，甚至無病徵，而該藥是口服，若研發成功，日後沒高危因素的確診者或可居家隔離，助紓緩病牀壓力。

料先供貨美國 港未必買到

崔又稱，美國食品及藥物管理局在緊急下未必等第三期臨牀研究完成，甚至未必等中期報告經同儕評審，亦可批准其緊急使用，一旦獲批，香港衛生署亦可批准緊急使用。默沙東是美國藥廠，當地確診仍不少，崔估計藥廠會先供貨給美國，即使本港批准緊急使用，也未必能買到。他說，另一獲取該藥的方法是參與臨牀研究，衛生署應聯絡藥廠提出建議。

醫管局發言人表示會密切留意疫情變化、臨牀醫療和科研實證最新發展，並參考各地藥物監管機構及生產商最新數據，適時購入及儲備治療新冠病毒的藥物。

衛生署表示暫未收到有關Molnupiravir藥物註冊申請，所有「藥劑製品」必須獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在港銷售，但條例容許註冊醫生可以為治療特定病人或作臨牀試驗而進口未經註冊的藥劑製品供管有及使用。

明報記者

（新冠疫情）