滑板精英籲資助改制 勿只看大賽

每月數千資助 需靠贊助

曾獲2014年亞沙運滑板平地花式比併冠軍及2019年全國輪滑錦標賽街式滑板銀牌，陸俊彥4年前成為首名入選體院精英訓練資助名單的滑板運動員，上年曾因不達標除名。今年他重返名單，現為全港唯一的「滾軸運動」精英運動員，每月獲數千元資助；加上有商業品牌贊助，他形容「每月都有正常的人工」。

去年不達標曾遭除名

陸俊彥深明其他運動員未必靠滑板有穩定收入，加上損耗大，每月需花近千元換新配件。他笑稱已考各類車牌，「要未雨綢繆，即使要去揸車，亦唔死得」。不過他相信只要有能力仍可做喜歡的事，更希望愈來愈多人對滑板有興趣。

他喜見各界有意推動發展新興運動，但建議政府檢視現時制度，不應僅以大賽名次標籤運動員、提供資助，「外國的文化不看運動員有否參加奧運，而是踩得叻，整個滑板運動已成產業」。他又認為本港滑板場較偏僻，「即使踩着板，飛到3層樓咁高，也沒有人欣賞，自然好難promote（推廣）」，認為多在市區興建滑板場，有助滑板運動普及化。