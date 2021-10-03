滑板精英籲資助改制 勿只看大賽

【明報專訊】「踩板」逾20年，34歲的陸俊彥是唯一一名香港體育學院精英訓練資助名單上的「滾軸運動」運動員。雖為「精英」，他每月僅獲政府資助數千元，要靠其他商業贊助過活。他認為倘政府要推動新興運動發展，須檢視按成績提供資助的制度，同時應建更多便利市民的滑板場，提升大眾對滑板的興趣。
每月數千資助 需靠贊助
曾獲2014年亞沙運滑板平地花式比併冠軍及2019年全國輪滑錦標賽街式滑板銀牌，陸俊彥4年前成為首名入選體院精英訓練資助名單的滑板運動員，上年曾因不達標除名。今年他重返名單，現為全港唯一的「滾軸運動」精英運動員，每月獲數千元資助；加上有商業品牌贊助，他形容「每月都有正常的人工」。
去年不達標曾遭除名
陸俊彥深明其他運動員未必靠滑板有穩定收入，加上損耗大，每月需花近千元換新配件。他笑稱已考各類車牌，「要未雨綢繆，即使要去揸車，亦唔死得」。不過他相信只要有能力仍可做喜歡的事，更希望愈來愈多人對滑板有興趣。
他喜見各界有意推動發展新興運動，但建議政府檢視現時制度，不應僅以大賽名次標籤運動員、提供資助，「外國的文化不看運動員有否參加奧運，而是踩得叻，整個滑板運動已成產業」。他又認為本港滑板場較偏僻，「即使踩着板，飛到3層樓咁高，也沒有人欣賞，自然好難promote（推廣）」，認為多在市區興建滑板場，有助滑板運動普及化。