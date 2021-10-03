霍啟剛：港缺地難建全運選手村

霍啟剛昨早於商台節目《政經星期六》稱，預料全運會選手村「未必擺到喺香港」，「（本港）住宿環境較緊張，亦沒有那麼大幅地興建運動員村，別忘記要接待的人數很多」，估計選手村將設於珠海和深圳等鄰近地方。他稱，當局亦要解決其他問題，包括商業贊助、票務、轉播、運動員住宿、來往場館交通，以至不同場館將舉辦什麼項目，認為都是「新嘗試」和挑戰，仍有待磋商。

籲投資新興項目拔頭籌

霍啟剛又稱，應反思現行分配資源的制度，要求運動員先領獎牌，取得足夠分數方能成為精英體育項目，反問「非精英項目是否都可獲支持」。他又說，新興運動愈來愈多，認為滑板、攀石，未來或成主流運動，政府應先拔頭籌，「早些投資新興項目，令我們可以更快，在別人未（學）精之前，已琢磨到新運動員」。

康文署難跟大政策 倡設新局

他又重提政府應增設「體育文化及旅遊局」，稱現時本港體育事務主要由康文署負責，但其定位為提供場地、舉辦活動，難以配合國家推廣文化和體育為產業的「大政策、大氣候」，「不可能再以康文提供場地、以每個鐘頭book（預約）場60元的概念去做」，認為設新政策局有利政策研究，推動本港普及化、專業化和產業化。

此外，他稱本港亦應培育更多本地教練，讓他們知道未來發展藍圖、或有可觀收入等，亦鼓勵裁判多參與國際體育協會，以增加體育發展的話語權，「可參加賽事委員會，但暫時都以歐洲（成員）為主」；又稱發展科研和醫療亦是體育產業重要一環。

雷雄德：啟德可辦部分賽事

可借鏡東亞運經驗

教育大學健康及體育學系高級講師雷雄德向本報指出，2023年竣工的啟德體育園料可辦部分全運會賽事，「該處容納人數多，達5萬名觀眾，亦適合用作舉行開幕禮、閉幕禮」，但鄰近交通配套欠奉，他同意本港難覓地建選手村，「除非當局與附近興建中的私人屋苑發展商協商，單位先借用作選手村，其後再售樓，遂可讓三地選手雲集香港，促進文化交流」。

他又說，政府可於啟德體育園落成後先做「承受力測試」，審視作賽期間運作是否暢順，並借鏡過往東亞運經驗舉辦全運會。