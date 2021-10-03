白腹海雕十餘年沒增 僻地新巢消失 疑遭人為滋擾棄巢 觀鳥會籲行山者保持距離

明報記者 馬耀森

年均4雛 長期維持12至14對

漁護署2002年起於全港進行白腹海雕繁殖調查，記錄繁殖地點及雛鳥數目等。該署稱，2002/03年度至2019/20年度，每年在本港境內繁殖的白腹海雕由6至12對不等，平均為9對；每年雛鳥數目平均為4隻。發言人指出，本港白腹海雕種群數目除受出生率影響，亦受成鳥及幼鳥存活率、成鳥有否遷離或遷入本港等其他因素影響。

漁署：存活率遷徙亦影響

全球共有8種海雕，白腹海雕是唯一在香港境內生活的海雕，亦是少數在香港繁殖的猛禽。有別一般雀鳥，白腹海雕每年12月至翌年2月繁殖。漁護署期刊《香港物種探索》總結過去接近20年對白腹海雕繁殖的監察結果，顯示全港共25個繁殖地點，逾半在香港東面如西貢羊洲、尖洲、深涌等，其餘分佈在南面水域，例如黃麻角、銀洲、南丫島、芝麻灣及石鼓洲等，唯一在西面的繁殖地點位於龍鼓洲。

香港觀鳥會白腹海雕研究組召集人周家禮表示，觀鳥會2012年亦進行了一項白腹海雕研究，發現白腹海雕主要分佈於香港沿岸，築巢地點集中在東部海域，尤其是西貢一帶的外島，牠們數目雖然穩定，但研究顯示牠們大多在無人居住的小島上的懸崖築巢，四面環海，與陸地連接的海岸線則較少築巢。

周家禮稱牠們「好怕人」，對周圍環境變化非常敏感，即使全港有25個繁殖地點，當中只有少數是多年用作繁殖。漁護署調查顯示，25個繁殖地點中，錄得10年或以上有繁殖紀錄的地點只有7個；4至9年有11個，1至3年有繁殖幼鳥紀錄的地點有6個，包括昂船洲、周公島、芝麻灣半島等；1個疑似鳥巢但從未見到有幼鳥出現，位於清水灣對出的沙塘口山。

曾見電塔築巢 料「無得揀」

他稱漁護署調查發現全港有25個繁殖地點，但成年白腹海雕只有12至14對，10多年來均無增長，而近年本港興起行山熱，「幾乎窿窿罅罅都去勻」，近年更發現人迹罕至的疑似白腹海雕鳥巢，但沒有幼鳥，懷疑成鳥築巢後棄巢，呼籲行山者若見到沿岸樹上鳥巢，不應上前滋擾。

對於有白腹海雕曾在2007年於港島香港仔田灣海傍道一座電塔上築巢，周家禮估計「可能已經無得揀」，被迫在人多車多的地點築巢，該處只有1至3年的繁殖紀錄，後來鳥巢已消失。不過亦有例外，港島西的青洲已10多年沒有白腹海雕出沒，最近一兩年重新出現，周家禮認為是驚喜，至於為何則有待進一步研究。

青洲驚喜重現鳥蹤

漁護署發言人稱，本港所有野生雀鳥均受《野生動物保護條例》（第170章）保護。部分白腹海雕的繁殖地位於受保護地區內，如有建議工程可能對其造成影響，漁護署會向有關部門就相關建議工程提供專業意見，以避免白腹海雕受影響。

（城市保育）