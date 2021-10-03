開發新冠檢測賺第一桶金 招彥燾：時勢造英雄

招彥燾2012年在美國創業，當時主力研究癌症檢測，2018年與妻女回港。2019年新冠疫情爆發，他決定放下癌症檢測研究計劃，開展新冠檢測技術和產品，「是幾困難的決定」，最後只花3周成功開發核酸提取試劑，更是大中華地區唯一由香港研發、生產的試劑獲美國FDA批准緊急使用。

他說無人預計到疫情發生，不能否認時勢造英雄之說。他又說，特別感謝家人在背後支撐，特別是太太本身是美國的執業藥劑師，為了支持他，毅然放下工作，隨他回港。

去年疫情開始之初，他預計自己會很忙，「基本上我不能睡，我又不想影響大家」，妻子當時肩負起照顧一家的重任，帶同兩個女兒、他的岳母及母親到美國避疫，因她們「始終無個男人在身邊」，他常感擔憂。

現在一切較穩定，家人亦已搬回港，他決定以港為根，「我不會反對其他人移民外國，但我會覺得這個始終是自己出生地，有問題就用方法解決，用自己方法，讓這個城市變得更好」。