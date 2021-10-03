7人膺傑青 江旻憓：東奧失利 積極向前 亞裔被嫌棄 指揮家不當歧視當動力

除了上述二人，其餘傑青包括相達生物科技創辦人招彥燾、中大醫學院助理院長（外務）張源津、港大臨牀腫瘤科學系臨牀副教授林嘉安、金記控股有限公司主席徐汶緯及律師簡汝謙。

江憶述三度令父母失望

「東奧打不好不退役」

曾踏上不少頒獎台、2019年問鼎世界排名第一的女子劍擊（重劍）運動員江旻憓，昨日踏上傑青演講台，由兒時說起。她說從小志願做「乖女」，因父母犧牲自己夢想養育她，但她三度令雙親失望，小時候沒如母所願跳芭蕾舞，「三歲時已令她失望，因為我不漂亮也不喜歡跳舞。我爸說，不要緊，將來努力讀書，找一份平安穩定工作便可，但我選了不平安不穩定的工作」。她憶述快將東京奧運時，她母親再勸她退役，「我話我今次東京奧運打得好，我就不練了。點知我打得不好！哈哈！我就要繼續練，這次是第三次重大的失望」。

寄語港人多感動多運動

江旻憓說，她在東奧前很想贏，因她相信團隊、訓練和自己的進步，「但我同自己講，就算輸，我都希望讓小朋友看到，我們運動員積極面對失敗，努力追求進步」。她又說，「這次奧運讓我認識到世上最好的香港觀眾」，感激港人鼓勵及諒解。她又勉勵港人，說：「星雲大師講過感動是最美麗的世界，希望大家多多感動，多點做運動，身體健康」。

同獲傑青殊榮的香港管弦樂團駐團指揮廖國敏致辭時稱，小時候在一次晚間新聞首次聽到「傑青」，問母親如何才能做到，其母告訴他，傑青有兩個條件，一是早睡早起，二是上課聽老師話。他的說話引來哄堂大笑，「坦白講，我不是最優秀的學生，也不是音樂天才，我起步比較遲，但我有時間去追，同學仔練琴練4小時，我練8小時」。

曾申過百份工 現港樂指揮

廖國敏憶練好英文破障礙

他憶述2008年在美國費城寇蒂斯音樂學院畢業，即遇金融海嘯，本有樂團聘用他，臨上班前樂團破產，其後申請過百份工都被拒，打擊甚大。他只好先到樂團演奏鋼琴，再跟不同指揮家學習，「好珍惜每一個機會」。他說曾獲邀面試，怎料面試後有人告訴他，「我們其實不想要亞洲人」。他說自己大可以有好多情緒，「但我選擇不會覺得被歧視。你可能要英文好好，可能這個位置很需要與觀眾溝通，我就把自己的英文練到和你講得一樣好」。他說十分慶幸有這思維，否則很多事情都會放棄。他最終於2014年擊敗近百人，成為美國費城樂團首名華人助理指揮。

徐汶緯開店盼傳承冰室文化

另一傑青徐汶緯自言曾渾渾噩噩，是一個「飛仔」，又投資不善，僅餘200元撐兩星期。他接手經營金記冰室後，花8年開了30間分店，盼傳承冰室文化。被問有人指金記是「藍店」，會否擔心這標籤會阻礙推廣冰室文化，他說並不擔心，「我們都是做很民生的生意，任何人，什麼顏色、政見，我們都歡迎，我們真的很喜歡冰室，希望把這個集體回憶推廣出去」。

國際青年商會香港總會舉辦的「十大傑出青年」今年第49屆，過去只有13屆「選足」10名傑青。