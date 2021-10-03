回歸前憂「違良心」辭職 前皇家港警英犯28性罪行囚33年

90年代移英 女同謀非法居英19年

英國亨伯賽德警方（Humberside Police）網頁顯示，63歲男子Ken Chik經一個月審訊後，上周三被侯城皇室法院（Hull Crown Court）裁定強姦、企圖強姦、與兒童發生性行為等共28項罪名成立；同案一名37歲女同謀Tracy Choi則有6項控罪罪名成立，包括強姦及企圖強姦，戚判監33年、蔡囚8年。英國《每日郵報》報道，Ken Chik為前皇家香港警察，1990年代移居英國，女被告則在19年前到英國留學，非法居留至今，服刑後面臨遣返本港。

有本港警官向本報確認，涉案Ken Chik是前高級督察戚其威。本報另翻查1994年香港政府職員名冊，當年任職皇家香港警察督察及高級督察僅兩人姓戚，其中僅戚其威的姓氏串法為Chik，名冊顯示他1958年出生，今年63歲，與報道脗合。

官斥有系統強姦受害人 殘忍專橫

法官Mark Bury判刑稱，戚長期而有系統地強姦及羞辱其中一名受害人，利用其心理弱點控制她以滿足自己的性慾，直斥戚殘忍、專橫及自私，犯案行為顯露出極端控制慾，又稱他扭盡六壬以免被捕。

偕7督察申早退休 稱回歸後抗命不執勤

翻查報道，戚其威1997年6月底曾召開記者會，公開拒絕加入香港特區警隊，憂慮政權交接後執勤時會被要求做「違背良心」的事。戚與另外7名督察曾向港英政府申請提早退休被拒，當時稱回歸後將選擇抗命不執勤。其後6名督察獲准辭職，另外兩人選擇繼續工作。