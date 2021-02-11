粵港聯合反走私 扣19「酒店船」拘145人

中新網前日報道，廣東海警局早前在珠江口水域，發現粵港西部邊界海域一帶出現大量「酒店船」，為走私快艇提供食宿、靠泊及加油等服務。為全面切斷粵港海域走私鏈，廣東海警局9月24日起派出多艘艦艇，聯同本港水警扣查19艘「酒店船」、5艘「三無」大馬力快艇及一艘「三無」鐵殼船，拘捕145人，中新網引述當局稱行動有效遏制走私分子「囂張氣焰」。

報道又稱，今次兩地「聯勤協作」行動成功，有效打擊「酒店船」犯罪活動，下一步廣東海警局將與公安、海關及海事等部門，配合本港水警及澳門海關，加強打擊「酒店船」以全面壓縮走私快艇活動空間，遏制走私活動及確保粵港海域安全穩定。

警務處長蕭澤頤早前曾率團前往深圳，與廣東省副省長及廣東海警局長會面，雙方同意在策略、戰術及行動方面加強打擊受三合會操控的走私犯罪集團；並同意即時成立專案小組，加強情報交流，全方位積極調查林婉儀一案。

廣東搗珠江口搶劫集團 檢4槍拘15人

另外，廣東《南方都市報》報道，廣東海警聯同廣東省公安廳，搗破一個在珠江口、毗鄰港澳水域一帶活躍的持槍搶劫集團，拘捕15人，並檢獲4支槍、受管制刀具、逾百張銀行卡及23萬元人民幣現金。