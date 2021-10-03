呼台灣領導人「總統」違法否 鄧炳強：看意圖

倘雙十舉旗叫口號 鄧：看場合言論旁人反應

鄧炳強在港台《星期六問責》被問及10月10日慶祝活動是否舉起一些旗幟、唱一些歌、叫一些口號就有問題，他稱要整體去看，並要看意圖，包括有關場合如何、在哪裏、有誰進出、言論為何、身邊的人有何反應等。至於市民平日稱呼台灣領導人為總統是否違反國安法，他稱，如果市民沒這個意圖，看不到有問題。

鄧被追問，親台灣的人或組織若意圖並非分裂國家，是否不用擔心平日的稱呼和言論。他說要看個別情况，「你個心係咪想做呢件事先？係咪將台灣從中國分裂出去先？如果個心係，相信我哋一定會搵到證據。但如果你個心唔係，就唔需要擔心」。

湯家驊：分裂國家需有組織有策劃

被問稱呼台灣領導人為總統會否違反國安法，資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，國安法下的分裂國家罪定明需要有組織、有策劃、有意圖，他認為若無組織無策劃，「就咁街上嗌一聲」，未必滿足到犯罪元素。

國安法實施一年，鄧炳強認為達到很多，效果比預期好，包括主要的「大老虎」黎智英被捕，其相關媒體亦準備清盤，另有不少人被捕，他形容社會平靜了，因由該些人煽動年輕人違法或暴亂的情况大減。但他說不能掉以輕心，一些人思想被侵擾或會出現恐怖行為。

稱黎智英「大老虎」 鄧：國安法效果超預期

鄧重申會盡快就《基本法》23條立法，又稱過去兩年很多外部勢力在香港找代理人危害國家安全，有需要在間諜罪方面做得更仔細。被問將來的條例草案會否多於7個罪類，他說因應時間不同一定有所分別，相信會有其他考慮，而當局會研究是否將《刑事罪行條例》的煽動罪包含在23條。