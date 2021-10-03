鄧炳強：查嘲林婉儀4紀律人員刑責 哽咽批冷血 研煽動罪納入23條

上周三，有立法會議員關注《港區國安法》可否處理涉嫌仇警歌曲。鄧炳強昨早接受港台《星期六問責》訪問，重申國安法的4類罪行沒針對仇恨，但《刑事罪行條例》則包括煽動罪，未來為23條立法時，當局會研究是否將《刑事罪行條例》的煽動罪包含當中。

《刑事罪行條例》第9條定明，煽動意圖包括「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」。鄧炳強被問及，未來「優化」法例的方向，是否會將針對公職人員或警員的言論在23條寫得清楚，他稱當局正研究，現未有定論，主要看過去日子特別是過去兩年發生的事，現時法例未足以包含的，會嘗試在新法例包含。

被問「優化」法例 「看過去兩年發生的事」

林婉儀殉職後，有兩名消防員、一名警員和一名懲教人員涉嫌在網上嘲諷事件。鄧炳強稱非常遺憾和憤怒，指作為紀律部隊應設身處地想，大家都有可能面對危險，又懷疑有關人員還有無服務市民的初心。他說，幾名涉案人員已停職，當局會嚴肅調查有否刑事成分，並紀律調查。

湯家驊：倘網上廣傳 犯法風險高

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，《刑事罪行條例》第9、10條定明，若有意圖製造仇恨，令不同階層敵對，有可能干犯煽動罪。他說要視乎意圖和環境，認為在網上廣泛流傳的話，犯法風險高很多，若與朋友對談則未必干犯，重申要看犯罪意圖。

對於鄧炳強稱考慮將煽動罪納入23條立法，人大常委譚耀宗相信當局會小心研究現行法例不足之處，相信有時間完成相關工作。

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