理大生戴黃口罩控犯聚 同日賀國慶多人歌舞

昨午3時許，21名男女在黃大仙商場北館門口及黃大仙祠對出聚集，眾人佩戴黃色口罩，部分人袋上掛有卡通「傻鴨」公仔匙扣。數十名警員到場拉起封鎖線調查，逐一搜身，部分人被搜出身上有多個黃色口罩及黃色膠袋，全部人被票控違反限聚令，至近傍晚6時才獲放行。據了解，被票控的為理大學生，當時正進行聯誼。

警方回應稱，黃大仙警區人員下午3時許在區內執勤，發現龍翔道一廟宇對開有人聚集，指眾人涉嫌違反限聚令，經初步調查向現場11男10女（18至21歲）發出定額罰款通知書。

政府：批出5宗國慶活動免限聚

同日，多個建制團體在各區舉行賀國慶活動，尖沙嘴文化中心對出56名身穿寫有「香江情中國心」白色上衣的人，打開長約30米的巨型國旗，現場多名舞蹈員表演舞蹈。在灣仔碼頭天台花園，中山青年協會聯同其他建制團體在現場合照、唱國歌。

現時防疫規例賦權政務司長批出豁免限聚令申請，本報查詢政務司長辦公室，昨日接獲豁免申請數目及上述賀國慶活動有否豁免。政府發言人回覆，政務司長批出5宗國慶活動豁免限聚令申請，指個別活動是否屬聚集須視乎情况，例如聚集是否只瞬間出現等，政府不評論個別活動。