最熱9月破5紀錄 酷熱熱夜天數新高

天文台昨公布本港9月氣候，全月平均氣溫、平均最高及平均最低氣溫、酷熱日數及熱夜日數，都是自1884年有紀錄以來最高的9月。今年9月全月平均氣溫為29.7℃，較去年同期的28.4℃高出1.3℃；今年9月平均最高及平均最低氣溫分別是32.8℃及27.8℃，較去年同期的31.2℃及26.6℃，分別高出1.6℃及1.2℃。

梁榮武：全球暖化港降雨減 氣溫自然高

9月最高氣溫達33℃或以上的酷熱日數有15天，最低溫達28℃或以上的熱夜日數有11天，去年同期酷熱及熱夜日數分別只有4天。上一次酷熱日數最多的9月為2009年，有10天，而熱夜日數最多的9月是2008年、2009年及2019年，各有7天。天文台預計今日部分時間有陽光，市區最高氣溫仍有32℃，新界再高一兩度。

香港氣象學會發言人梁榮武表示，過去有熱帶氣旋「打正」香港，帶來風雨可令氣溫稍涼，但上月超強颱風燦都在菲律賓東部形成後未有吹襲香港，受下沉氣流影響帶來酷熱天氣。他稱，高氣溫一再破紀錄與全球暖化有關，但難言影響有多大，全球暖化亦影響香港降雨減少，氣溫自然較高。