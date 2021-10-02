台灣學生出租套房火警 港留學生死亡

台灣聯合新聞網報道，南投縣草屯鎮富寮里中正路上一間學生出租套房昨晨5時許發生火警，消防將火救熄後，發現套房內一名正在休學的香港留學生明顯死亡。據報道，該學生退學前就讀中州科技大學。本報昨向校方查詢，校方表示死者李梓灃2019學年度第二學期由南開科技大學轉到該校，就讀多媒體與遊戲學科系三年級，至完成2020學年第一學期後，未有完成註冊，校方當他退學處理。

讀多媒體遊戲系 正休學

香港入境處表示暫未收到有關求助，會繼續密切留意事態發展。陸委會向本報表示，事發後已第一時間向消防署及死者曾就讀的學校了解，目前火警原因尚待調查，該會會與有關單位保持密切聯繫。陸委會稱接獲死者家屬電話，已向家屬表達慰問，並表示如家屬赴台處理後事，該會將全力協助，亦將事件通報港府。

涉在台販毒 港電競選手被捕

另外，台灣《蘋果日報》報道，居於台灣新北市的本港電競選手劉偉健（Toyz）周三涉嫌販賣大麻煙彈被捕。台中市地檢署在調查一宗毒品案時，發現劉涉嫌販賣在當地屬二級毒品的大麻。執法部門其後搜查劉的寓所，據報發現近200支大麻電子煙彈，於是拘捕劉，並將他押到台中市，地檢署當晚向法院進行「聲請羈留」要求。根據當地法律，製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，罰款新台幣1500萬元（約420萬港元）。

劉偉健曾在自傳透露，早年曾當搬運工，其後因興趣投身電競行業，主攻電腦遊戲「英雄聯盟」。2012年，劉以台灣代表隊成員身分，在美國《英雄聯盟》S2冠軍賽捧走世界冠軍寶座。