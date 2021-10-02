教局開副秘職位 監察學校維護國安 教聯：學校亦需增中層人手專責國安教育

明報記者 黃焯謙

由原特別職務副秘轉任

《港區國安法》下，學校要開展國安教育，每年向教育局呈交工作計劃及報告交代相關工作。教育局4月增設副秘書長（特別職務），由陳慕顏出任，任期至9月30日。教育局回覆稱，該職位工作包括就落實國安法及相關事宜，統籌提升學校行政和管治的特別支援措施；當局過去多月為學校提供指引、舉行簡介會、訪校等介紹有關措施，了解學校工作進度，並支援學校制定檢視報告和本學年工作計劃。

教育局指出，下一步是確保有效落實及監察在學校維護國家安全及推行國安教育的措施；當局按政府既定制度，新開設副秘書長（特別支援）一職，任期由昨日起至明年3月31日。

任期至明年3·31

教育局指出，新職位屬首長級薪級第3點，即月薪20.9萬至22.8萬元，職務還包括跟進並推行提升官校發展，以及制訂加強教育專業人員發展的策略，以提升教育局有效運作。

新界校長會副主席：

冀教局詳列國安教育目標知識

教聯會主席黃錦良說，學校需有一定職級的官員支援落實國安教育，校內亦需教師專責國安教育工作，惟小學中層人員不足，他促請當局務必及盡快改善小學中層管理人手。新界校長會副主席朱偉林說，冀當局加派人手到校支援國安教育，並具體列出每個年級國安教育的目標、基本知識等。他說國安教育初起步，學界「摸着石頭過河」，建議當局多發掘學校推行國安教育的成功例子，供其他學校參考。

多間大學中學國慶升旗

楊潤雄：工作坊助教師推國安

昨日國慶日是學校假期，但多間大學及中學均舉行升旗禮慶祝。教育局長楊潤雄昨到一間中學出席升旗禮，他致辭稱當局一直透過學校課程，讓學生認識國史、國情、《憲法》、《基本法》及國家安全，又為全港學校舉辦到校工作坊，裝備教師推動國安教育。他說當局會透過課程發展、教師專業培訓、提供教學資源等，全面提升香港學生的國情知識，培養國民身分認同及愛國情懷。

中聯辦副主任譚鐵牛昨到理工大學出席升旗禮，並在儀式後參與校內有關創科的座談會。他說，中央政府高度重視科技創新發展，冀本港社會把握時代發展機遇，大力培養未來人才，努力匯聚優才，加快香港國際創新中心建設。