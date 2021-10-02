市民稱收無效「重印」優惠券 OK便利店未有回覆

投訴人阿怡（化名）8月3日用自己及家人的兩張八達通，到OK便利店跑馬地浩利大廈店領取第一期消費券，獲贈8張每張5元的優惠券，優惠券至9月30日到期。阿怡表示第一張順利使用，9月用第二張優惠券時店員稱「張券已用過」，她以為自己搞亂，於是丟棄該券。

店員稱「已用過」 事主發現領取日期不符

及後阿怡順利用第三張優惠券，用第四張時店員稱「該券在8月16日已用過」，但阿怡稱肯定該日無到過OK便利店購物。她細看該張優惠券發現，券上印有「重印」字眼，日期是8月2日，而非她領取優惠券的8月3日，然後她發現餘下尚有兩張優惠券均出現同樣情况。

阿怡上月致電OK便利店客戶服務熱線表達，問及第二輪消費券時會否再派優惠券，她稱當時職員答「不會再派」，並稱與經理商討後再回覆，惟事過10日仍未收到回覆。阿怡表示並非要討回20元優惠，而是想知道事件是店員無心之失印錯優惠券，抑或店員蓄意中飽私囊。