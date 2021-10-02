零售界料消費券效應遜上期 昨派第二期 業界稱消費意欲或延年尾

【明報專訊】政府表示昨已透過4間儲值支付工具營辦商，向約550萬名合資格市民發放第二期消費券。在港鐵站拍八達通領消費券的人潮較上次少，但有夫婦為免購物潮下缺貨，昨即花逾6000元買飲水機及電腦屏幕。零售管理協會主席謝邱安儀預期，第二期消費券效應熱切程度未必如第一期，因臨近年尾，消費意欲或延至11月尾至12月初。財政司長陳茂波稱待市民領完最後一期消費券後會檢視成效及經濟形勢，暫未打算「加碼」。
4間儲值支付工具營辦商已向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民發放第二期消費券，選用八達通者要拍卡領取，使用其餘3種工具的消費券已存入指定帳戶。港鐵大圍站昨未見人排隊拍卡，有港鐵職員稱昨晨人潮明顯較首期消費券為少。
大圍站未見拍卡人龍
陳茂波昨到各區視察，認為適逢國慶假期，總體市面氣氛良好，而參考八達通數據，大約一半市民在發第一期消費券的首一個多星期已用完消費券，8月零售銷售數字升11.9%，增幅較預期好，反映消費券提振經濟作用符合預期。被問會否再「加碼」，陳表示今次屬政府首次推消費券，待市民在今年底、明年初領完最後一期後，會檢視成效及經濟情况，暫未打算「加碼」。
陳茂波稱需檢視成效 未打算「加碼」
財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲於港台《千禧年代》稱，第二期電子消費券昨凌晨1時前已全數發出，早前收到1.9萬人補交資料，當中1.7萬宗已確認，昨起可領消費券，但有200多人資料仍有問題，故未能領取。王又稱有1300宗屬重複登記，當中部分人不知需拍卡領取，誤以為登記時出問題。
昨不少人到連鎖電器店購物，以消費券於百老匯買手機，買滿5000元減150元、買滿3000元減50元；蘇寧電器西洋菜街分店職員則表示，以支付寶香港領消費券優惠，購物1000元可減100元，惟相關優惠昨已換罄。
旺角電腦中心的金寶電腦有限公司經理馮先生表示，昨日人流增一兩成，生意亦微增，顧客多只買數百元的鍵盤及滑鼠，較少人買價格較高的喇叭或電腦屏幕，「大商戶趁消費券推優惠搶客，我們小店又無信用卡優惠」。馮稱第一期消費券首天生意升三成，惟翌日已回落。
市民買屏幕 趁首天「店舖存貨多」
市民曾先生昨於旺角購買一台2882元的飲水機及一台3899元的34吋電腦屏幕，分別減價約800元及約1200元，「很多商店趁消費券推優惠，趁發放第二期消費券首天，店舖最多存貨，故即日掃貨」。他說首輪消費券發放時買了一台電視，原價1.9萬元減至1.4萬，他認為消費券有效刺激消費，且愈貴的商品優惠愈大。
吳小姐稱第二期消費券推廣優惠較首輪少，昨買了一部售價5490元的相機，並無優惠，她用了約4000元消費券，再自掏約1000元。