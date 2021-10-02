零售界料消費券效應遜上期 昨派第二期 業界稱消費意欲或延年尾

4間儲值支付工具營辦商已向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民發放第二期消費券，選用八達通者要拍卡領取，使用其餘3種工具的消費券已存入指定帳戶。港鐵大圍站昨未見人排隊拍卡，有港鐵職員稱昨晨人潮明顯較首期消費券為少。

大圍站未見拍卡人龍

陳茂波昨到各區視察，認為適逢國慶假期，總體市面氣氛良好，而參考八達通數據，大約一半市民在發第一期消費券的首一個多星期已用完消費券，8月零售銷售數字升11.9%，增幅較預期好，反映消費券提振經濟作用符合預期。被問會否再「加碼」，陳表示今次屬政府首次推消費券，待市民在今年底、明年初領完最後一期後，會檢視成效及經濟情况，暫未打算「加碼」。

陳茂波稱需檢視成效 未打算「加碼」

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲於港台《千禧年代》稱，第二期電子消費券昨凌晨1時前已全數發出，早前收到1.9萬人補交資料，當中1.7萬宗已確認，昨起可領消費券，但有200多人資料仍有問題，故未能領取。王又稱有1300宗屬重複登記，當中部分人不知需拍卡領取，誤以為登記時出問題。

昨不少人到連鎖電器店購物，以消費券於百老匯買手機，買滿5000元減150元、買滿3000元減50元；蘇寧電器西洋菜街分店職員則表示，以支付寶香港領消費券優惠，購物1000元可減100元，惟相關優惠昨已換罄。

旺角電腦中心的金寶電腦有限公司經理馮先生表示，昨日人流增一兩成，生意亦微增，顧客多只買數百元的鍵盤及滑鼠，較少人買價格較高的喇叭或電腦屏幕，「大商戶趁消費券推優惠搶客，我們小店又無信用卡優惠」。馮稱第一期消費券首天生意升三成，惟翌日已回落。

市民買屏幕 趁首天「店舖存貨多」

市民曾先生昨於旺角購買一台2882元的飲水機及一台3899元的34吋電腦屏幕，分別減價約800元及約1200元，「很多商店趁消費券推優惠，趁發放第二期消費券首天，店舖最多存貨，故即日掃貨」。他說首輪消費券發放時買了一台電視，原價1.9萬元減至1.4萬，他認為消費券有效刺激消費，且愈貴的商品優惠愈大。

吳小姐稱第二期消費券推廣優惠較首輪少，昨買了一部售價5490元的相機，並無優惠，她用了約4000元消費券，再自掏約1000元。