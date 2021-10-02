港聞

港聞二

珠澳未如期通關 賀一誠致歉

【明報專訊】澳門再現疫情，珠海隨即收緊從澳門入境者檢疫，要求隔離14日。兩地本應於國慶日通關，澳門前晚突宣布需維持現行出入境措施，大批凌晨等待通關的市民鼓譟。澳門特首賀一誠昨向公衆致歉，稱兩地磋商至凌晨2時，但廣東衛健委說有29個在內地的澳門居民與確診者有共同軌迹，又突然提高防疫要求，「要求黃碼區的人只進不出，這個我們接受不到」。

不少在澳門工作的內地人及旅客昨滯留澳門，《澳門日報》報道，有不知道澳門有收容中心的人需在關閘外席地而睡；有滯留者表示，通關措施一變再變，讓人無所適從，其僱主沒提供住宿，自己連日來只能住酒店，用了逾千元。

粵衛健委要求「只進不出」 賀：不能接受

澳門上周六有一名從土耳其返澳男子在檢疫酒店確診，其後兩個酒店保安亦確診，賀一誠稱，廣東省衛健委提出，有29個澳門居民在內地報告了與最近染疫的個案者有共同軌迹，覺得澳門當局未掌握好情况，對廣東有蔓延危機，但他說一直未收到這29人資料，沒辦法核實資訊。此外，賀一誠又稱廣東衛健委要求黃碼區居民「只進不出」，形容這個處理「等於是紅碼區」，不能接受。

賀一誠說，廣東省對澳門加緊防疫要求，讓澳門政府措手不及，亦與過往兩地協議的指引有衝突，「我昨晚（前晚）打給中央衛健委，他們都沒有說有任何改變」。他稱，知道不少澳門居民都失望，「這裏向全體市民講對不起，我們真的盡力了」，盼廣東衛健委盡快提供新書面指引。被問何時能開關，他暫未清楚，「真的不知道他們（廣東省衛健委）變化，我們講了之後又改變，我們會對不起市民的，所以我不能發表幾號、什麼政策可以開關」。他說除了廣東，其他省沒對澳門有任何限制。

(新冠疫情)

相關字詞﹕廣東省衛健委 珠海 新型冠狀病毒肺炎疫情 澳門疫情

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