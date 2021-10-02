機組人員澳洲確診 港航8日兩宗

本港昨增4宗輸入個案，4人均已完成接種新冠疫苗，3人涉L452R變種病毒株，一人為菲律賓抵港外傭。至於在澳洲確診的貨機機組人員為55歲男子，居東涌映灣園一期賞濤軒第三座，他9月27日在港驗出陰性，28日經航班HX2017前往澳洲，同日於當地抽樣驗出陽性。他無病徵，已接種兩劑復必泰，居所已納強制檢測。

兩人曾否共事 未正面回應

衛生防護中心補充，他獲豁免檢疫，至昨身處澳洲，暫未發現他與早前其他個案有流行病學關聯。當局9月24日曾公布47歲男貨機機組人員確診，他居於映灣園悅濤軒3期11座，9月17日在港檢測陰性，20日經HX2017往澳洲，22日返港，港府於23日接獲澳洲通報，他於20日在澳洲所抽樣本呈陽性。

香港航空回覆，9月28日執勤飛抵悉尼的載貨客機機組人員驗出陽性，正進一步檢測。港航口頭回覆稱，9月24日公布的個案亦為港航機組人員。港航稱按照機組人員的執勤地區及旅遊史作不同隔離和檢測安排。就二人曾否一同工作、47歲男子確診時55歲男子有否強檢測或檢疫等，港航和衛生防護中心無正面回應。

料非在港染 曾祈殷促不豁免機組檢疫

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，香港持續清零，有關機組人員在港感染機率低，可能在較早航班上或早前離港期間受感染。但接連有同一航班的機組人員確診，曾祈殷認為非單一事件，不排除有機組人員帶病毒上班不自知，亦再反映機組人員屬高風險工種，豁免檢疫「好大問題」。

曾續稱，報道指出內地不滿意香港豁免檢疫安排影響通關，認為香港難再在豁免檢疫問題置之不理。他明白若機組人員須抵港檢疫，需要增聘機組人員才能滿足服務需求，「需要在貨運成本和香港清零上取捨，聘請更多機組人員，當你每個月多花1億元，如通關每月可能是數以十億元計效益，港府需評估哪個經濟效益更大」。

明報記者

(新冠疫情)