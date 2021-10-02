事發9年 39人死亡證獲批 南丫難屬：警稱受壓未能起訴

2012年10月1日海難後，港府委任調查委員會，委員會2013年提交報告，部分內容被遮蓋，至2015年公開全份報告。運房局內部調查報告卻一直沒全面公開，摘要透露有17人執行職責時行為不當，但無交代身分、職級、錯處等。

除了已檢控的4人，警方去年10月中接獲律政司通知，經審視相關證據後，決定不對任何人或公司提出檢控。去年11月，家屬收到死因裁判官的信件，稱不會就事件召開死因研訊。

調查沒全面公開 批政府失信

9名家屬前晚發公開信表示，39名死者的死亡證終於獲批，家屬得到警方協助到水警位於昂船洲的基地，讓他們一睹南丫四號的殘骸及焚香致祭。家屬向水警調查小組致謝，但稱雖然警方調查獲得很多資料、證物、證人證供，「最後亦因為某些技術上的原因及壓力，警方無奈地未能啟動起訴程序」。

家屬表示，他們引頸以盼時任特首梁振英及運房局長張炳良曾公開承諾之兌現——「徹查意外、絕不姑息」，「獨立調查委員會之報告絕不可能不公開」。家屬反問：「難道政府官員在公眾媒體對着全港市民許下字字鏗鏘的承諾，只是冠冕堂皇卻不會兌現的官腔假大空？」

指海事人員稱政府不願公開成因

海難中失去姊姊的趙炳全向本報稱，事件中仍有大量資料未公開。他說，3年前有海事處人員透露，尚有很多意外成因政府不願公開，「唔肯公開致命錯誤，仲有更衰，唔話畀你聽」。他直斥對家屬不公，強調唯有透過死因研訊才可了解真相，「唔該你攤開晒啲嘢嚟講」。

他亦不滿政府不公開內部調查報告，「家屬都好想知道，內部調查有17人有責任，但有咩處罰呢？係咪打手板就算？」他說，台灣太魯閣號出事後交通部長也請辭，內地官員犯錯也會引咎辭職，批評香港處理手法不如內地和台灣。

警：已向死因裁判官交報告 正候指示

警方昨表示，早前已向死因裁判官呈交死因調查報告，去年10月中旬把所有調查結果和接獲的法律專業意見通知死因裁判官，正等候相關指示。警方稱定期知會死者家屬調查進度，會繼續跟進並提供協助。

運房局和海事處綜合回覆稱，特區政府不可自行向公眾或家屬全面公開報告，否則可能違反保障個人資料的相關法律，若公開調查報告，相當部分的內容須遮蓋，惟報告將變得沒條理和不連貫，使其難以理解及／或出現潛在歧義。

局方：公開報告或違私隱法律

公務員事務局表示，該局獲得運房局調查報告後，已按律政司的法律意見及既定紀律程序完成每宗個案的跟進，包括紀律處分。局方稱，紀律個案涉及個別人員資料及私隱，一貫做法是不會公開個別個案詳情。

翻查資料，事件後海泰號船長黎細明與南丫四號船長周志偉分別判囚8年和9個月，海事處高級驗船督察黃鑒清在聆訊撒謊判囚15個月；時任助理海事處長蘇平治自揭曾指示下屬不執行船舶須備兒童救生衣的新例，被控公職人員行為失當判囚16個月，上訴後減至4.5個月。