港聞

港聞二

校委石禮謙稱未聽聞港大擬遷國殤之柱

【明報專訊】港大學生會每年均會按傳統洗刷「國殤之柱」，校方今年宣布收回學生會設施，擺放學生會外的國殤之柱何去何從，至今未有定案。《信報》昨引述消息稱，校方有計劃將之移離校園、避免惹禍。本報曾查詢港大校方，截稿前未獲回覆。港大校委會成員、經民聯立法會議員石禮謙接受本報查詢時僅稱，未聞有關消息。

港大截稿前未回覆

《信報》政情專欄昨引述消息稱，聽聞校方將出手處理國殤之柱，稱因支聯會已捲入國安法案件，校方有責任盡力免除任何可能導致違法的風險。

當年創作「國殤之柱」的丹麥藝術家高志活，1997年將將雕塑贈予支聯會，其後港大學生會全民投票，通過永久在港大擺放國殤之柱。

不過，國殤之柱目前擁有權誰屬並不明確。現為支聯會公司秘書兼清盤人的蔡耀昌亦稱並無「白紙黑字」清晰記載，惟他憶述，校方在發展百周年校園、須搬遷國殤之柱時，曾直接聯絡支聯會商討；當時校方、支聯會及學生會舉行三方會議，結果在支聯會建議下搬至目前位置。蔡耀昌相信從校方角度而言，國殤之柱或由港大學生會管理，但擁有權仍屬支聯會。

對於校方有意移除國殤之柱的傳聞，蔡耀昌稱以往並未聽聞，不作揣測，惟他強調校方不應任意移除，如有意移動亦必須與支聯會商討；「任何移動，（港大）需要向校內、香港社會要有合理解釋，即使沒有了支聯會，也要考慮港人整體觀感如何」。

相關字詞﹕蔡耀昌 港大 國安法

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