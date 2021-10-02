倡新鐵路深圳灣設站 方舟：助港人到南山區就業

前海灣站是前海合作區內一眾地鐵站當中，唯一連接3條路線的地鐵站，車站大堂比其他地鐵站寬敞，目前只有一個地面出入口，亦暫時未見有和出入境相關的指示牌。

前海灣站位於前海深港合作區擴區前的北緣，前海擴區後則將會處於中心位置。從前海灣站選乘3條地鐵線，幾乎可覆蓋深圳各區及機場、高鐵站、其他出入境關口。其中，前海灣站乘坐11號線北行能前往寶安區、深圳機場及深圳國際會展中心，所以車站內設有自動辦理登機手續機，11號線另一端終點站為深圳另一重要樞紐福田站，從前海灣站到福田站大約半小時左右。

1號線則能從前海灣站途經世界之窗、華強路到羅湖口岸，車程約1小時；5號線可前往另一高鐵站深圳北站，也是去前海其他片區的必然路線，例如金融和商業片區的桂灣站、前灣站和港口區域的赤灣站。前海灣站途經前灣站再轉乘9號線的話，則能去到前海夢工場、前海管理局（夢海站），企業公館（怡海站）等已落成的片區，車程數分鐘至10餘分鐘不等。

方舟建議，連接前海和洪水橋的新鐵路，應在深圳灣口岸加設一站，因南山區有不少科技公司，住新界西北的港人可乘新鐵路到深圳灣口岸，再轉乘深圳地鐵到南山區上班。

（施政報告前瞻）