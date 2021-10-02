洪水橋研鐵路駁深圳 前海一地兩檢 前海管理局：已建接駁站 料有足夠入境設施

明報記者 畢嘉敏 黃俊鋒 陳子凌

政府消息人士稱，下周《施政報告》對前海接駁洪水橋的跨境鐵路會有着墨，預計或會研究在前海一地兩檢，因未必能在洪水橋進行。消息人士又表示，香港對一地兩檢的經驗愈來愈成熟，在新型冠狀病毒疫情爆發前，市民對西九高鐵站的一地兩檢亦愈來愈接受，相信一地兩檢模式會是大趨勢，方便兩地融合。

料接駁前海灣站 可轉乘多條鐵路

根據2014年深圳市規劃國土發展研究中心編製的「深圳市前海軌道交通樞紐站綜合規劃」，當局在前海桂灣片區預留一片土地興建「前海綜合交通樞紐站」項目，包括地面3層及地底6層，最少有5條軌道交通線路會途徑此交通樞紐站，包括擬接駁香港、當時稱為「港深西部快線」的鐵路，深圳地鐵1、5、11號線，以及連接廣州和東莞等地的穗莞深城際線。（見圖）

前海管理局網站2014年公布「前海綜合交通樞紐站」設計，樞紐站一側主要為深圳市內地鐵線，為地鐵「前海灣站」，另一側為接駁香港的鐵路及出入境設施，大部分都在地底，其中有4層是出入境樓層，下一層接駁香港鐵路的付費區，再下一層是月台層，上蓋則用作開發。

本報記者現場觀察，現時桂灣片區內的前海灣站是深圳地鐵1、5、11線換乘站，與樞紐項目脗合。目前前海灣站周圍土地仍在施工，地鐵站旁工地正進行地下通道工程，暫未見任何類似入境大樓等建築。周圍仍是地盤，除了建築工人外鮮有其他人經過。前海灣站是前海合作區內一眾地鐵站當中，唯一一個連接了3條路線的地鐵站，因此車站大堂比其他地鐵站寬敞，目前只有一個地面出入口，亦暫未見有和出入境相關的指示牌。

前海管理局香港事務聯絡官洪為民接受本報訪問表示，前海早已預留位置興建接駁香港的鐵路和出入境設施，其中鐵路站已興建好，雖然早年規劃時未確定是一地兩檢，但相信前海預留的出入境設施有足夠空間安排。他稱若在前海一地兩檢，則可在香港境內多設一兩個站。

洪為民：着力促進跨境就業和業務

洪為民說，兩地早年規劃「港深西部快線」時，走線經前海接通香港機場和深圳機場，目的是讓兩地機場分工，香港主力做國際航班，深圳主力國內航班，但現時深圳也有不少國際航線，未必仍有意和香港機場分工，故前海接駁香港的鐵路短期內未必需要接駁香港機場，反而應着力促進跨境就業和跨境業務，接駁前海和洪水橋後，住新界西北的居民日後可乘新鐵路到前海上班，而涉及跨境的電子商務、保險業等，日後亦可在洪水橋一帶發展，例如內地居民可經鐵路到洪水橋簽保險單。

方舟：長遠應連接深港兩機場

一國兩制研究中心研究總監方舟認為，新鐵路連接洪水橋和前海，方便新界西北居民北上，但長遠仍有必要以鐵路連接前海和香港機場，再延伸至將來的明日大嶼和港島，而前海以北亦會進一步接駁深圳機場，兩地多年來都是按此思路研究。他認為，兩地機場合作多於競爭，以鐵路將兩地重要基建接通，有助跨境就業和旅客往來。

（施政報告前瞻）