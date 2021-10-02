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Ig貼中華民國旗emoji 黃錦星：黑客入侵

【明報專訊】昨日是10月1日中華人民共和國國慶，一眾政府高官及政界人士都在社交媒體發帖慶祝。環境局長黃錦星昨在Instagram出帖時，在其中一個hashtag「#國慶日假期」後面加上「青天白日滿地紅旗」的中華民國旗表情符號（emoji）；有關帖文其後刪去該圖案。黃錦星昨透過新聞秘書回覆本報稱，懷疑遭黑客入侵，已即時更改Ig密碼，但無回應有否報警。有立法會議員認為，作為問責局長，社交帳戶不應出現這類「低級錯誤」，建議徹查事件。

被問報警否 「無補充」

黃錦星昨早約6時在Ig上載一張晨光海景照片，並寫上「【十月一日】國慶日，長假期」；之後在帖文加上多個hashtag，包括「#國慶日假期」、「#國慶日」等，其中一個hashtag「#國慶日假期」後加上中華民國國旗圖案。該帖文其後已修改，刪除中華民國國旗emoji。

黃錦星的新聞秘書回覆本報稱「懷疑有黑客，已即時更改Ig密碼」；本報再查詢有否就黑客入侵報警，新聞秘書回覆稱「沒有補充」。

民建聯：國安應查誰如此大膽

事件引起政界熱議，其中民建聯副主席陳學鋒在fb表示，「遇到黑客，梗係要去報警；國安處應該查下邊班黑客咁大膽，膽敢入侵局長賬戶」。民建聯立法會議員陳克勤網上留言，「大家接受環境局的解釋嗎？」並稱「黑客老是常出現」。

另一民建聯立法會議員葛珮帆表示，問責局長需妥善管理社交帳戶，不應出現這類「低級錯誤」，若帳戶遭黑客入侵，有可能出現更嚴重情况，例如發表違法文章等，建議局長以至政府徹查事件，包括檢視帳戶權限及流程，以了解會否有人犯錯或有外泄資料風險等，再視乎調查結果決定是否交由警方跟進。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，不少用家的Ig帳戶直接與facebook連結，加上去年fb等社交平台出現「網絡抓取」事件，全球上億用戶個人資料遭擷取等，不能排除有人藉已盜取資料作入侵活動。他推測涉事Ig帳戶或未開啟兩步驗證程序，遭黑客入侵機率較大，建議市民在所有社交帳戶均開啟兩步驗證程序，並不應回覆來歷不明短訊，避免不法之徒藉短訊擷取用家個人資料。

IT界籲開兩步驗證增帳戶保安

保安局長鄧炳強日前接受《星島日報》訪問時曾評論「青天白日滿地紅旗」，稱如慶祝「雙十節」是否存有意圖，「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」

相關字詞﹕黑客 國慶日假期 中華民國國旗 青天白日滿地紅旗 國慶 黃錦星

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