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董建華抱恙首缺席酒會 林鄭：港踏一國兩制正軌

【明報專訊】特區政府昨早在灣仔會展舉行國慶酒會，全國政協副主席、前特首董建華罕有缺席，其發言人回覆稱董身體不適正在家休養；董祝願國家和香港繼續繁榮穩定，「一國兩制」行穩致遠。特首林鄭月娥在酒會致辭，形容今年國慶對香港別具意義，香港在《港區國安法》和「完善特區選舉制度」的雙重保障下，真正踏上「一國兩制」的正確軌道。

指西方抹黑無動搖港優勢

政府昨早在金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式，並在會展舉行國慶酒會。林太致辭提到，落實《港區國安法》和「完善特區選舉制度」，現在香港可說比回歸以來任何時候都更具備發揮「一國兩制」獨特優勢的條件，更可積極融入國家發展大局，開創更美好未來，體現與國家「同發展」、「共繁榮」。她稱大家應以維護國家安全和確保「愛國者治港」的堅定立場做出令國家安心的回應。

她提到，國家外交部發出羅列美國干預香港事務的「事實清單」，特區政府亦發布《香港營商環境報告》，「事實清單」再次引證中央去年制定及在港頒布實施國安法，以及今年修改選舉制度的必要；而《營商報告》則有力說明外國政客和部分西方傳媒的抹黑和詆譭並無動搖香港的固有優勢。

中聯辦昨日亦在中聯辦大樓外舉行國慶升旗儀式，中聯辦主任駱惠寧、副主任陳冬、盧新寧及譚鐵牛等出席。本港多個地區也有國慶升旗儀式。

政務司長李家超昨於網誌稱，國安法立竿見影，香港已回復安全和穩定，而剛完成的選舉委員會選舉，是落實「愛國者治港」的首場選舉，象徵香港政治體制踏進新里程，迎來建設和有效施政的新篇章。

相關字詞﹕一國兩制 董建華 林鄭月娥 十一國慶

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