駱惠寧落區後 高官紛探訪劏房 陳茂波：全力解決房屋問題 蔡子強：建制正摸索標尺

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，駱惠寧做法是再次表達中央信息，官員和建制派「無理由看不到」，官員和建制派正在新政治氣氛下摸索標尺，以爭取來屆政府或立法會的位置，「做這些事（落區探訪）肯定無錯，當然大家都知道這是政治姿態，做了無大幫助」，對市民而言最重要是有否政策改善。

徐英偉偕黨友落區

稱連日走入群眾

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀昨早在facebook提到駱惠寧走訪基層，她批評政府官員體察民情上似乎未見力度，除出席各式各樣活動外未真正走入群眾，對各種民生問題似乎無動於中，「特區政府一眾官員，你們醒覺了沒有？」引來民政事務局長徐英偉留言，說連日也有走入群眾，出帖證明他在民建聯黨友、立法會議員陳恒鑌陪同下走訪荃灣多個劏房戶，並邀請葉太下次一起走入社區。

除了徐英偉，陳茂波、陳帆、財庫局長許正宇和公務員事務局長聶德權都有落區家訪。陳茂波向劏房戶稱要加大力度增加房屋供應，「上到樓爭好遠」。

陳帆在民建聯鄭泳舜陪同下探訪兩個劏房家庭。運房局fb稱局長落區了解劏房租務最新情况，感受到大家對公屋的期待，形容每次探訪後的感受都鞭策他們。

葉劉：似幫黨友站台

官員應恆常落區

對於官員落區家訪，葉太稱有些與政黨關係較密切的官員獲邀落區，其他官員仍未夠積極，「某程度是幫黨友站台」。被問到落區後官員是否應有跟進行動，她說官員落區應主動及恆常化，「自己定議題set agenda，不是被政黨牽着鼻子走！」她又說絕對樂意與徐英偉落區。

蔡子強接受查詢稱，北京的態度清楚做了「一手硬」修改選舉制度和《港區國安法》，會做「一手軟」正面的東西安撫市民，例如解決房屋問題，以合理化完善選舉制度和國安法，有助政府改善管治。

蔡子強續稱，未來有立法會和特首選舉，新政治氣候下選舉結果都是視乎中央如何佈陣，官員和建制派都要做事配合，顯示「急市民所急」，因估計會成為量度表現的指標。

社協：觀望能否做到實事

社區組織協會副主任施麗珊說，官員探訪基層是好事，因親身聽居民心聲，感受會不同。至於這行動會否三分鐘熱度，她說「不知道，但現在風頭火勢， 中央要求政府搞好房屋問題，希望政府可以做到工作」。對於官員落區，她暫時「聽其言、觀其行」，觀望能否做到實事。

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