【Emily】大灣區律師執業試 律師會長及格 有法律界選委肥佬 嘆「都幾難」

根據司法部資料，個考試120分係及格線，今次CM就拎到133分。CM鼓勵年輕律師去考試，認為多個大灣區資格對就業前景有幫助。不過佢都提到，自己上載照片去考試網站時遇到技術問題，雖然佢認為考試第一次搞、表示理解，但都話有改善空間。

選委麥慶歡：考官評分主觀

要通過考試唔容易，法律界選委、大律師麥慶歡就「肥佬」，佢透露自己爭少少先及格，又慨嘆考試都幾難。佢又話對卷二文字題成績感到失望，認為考官評分主觀，會覆核成績。

何君堯「歡喜若狂」 容海恩低空掠過

新民黨容海恩早前因為考試缺席該黨黨慶，噚日佢上載成績表，獲124分及格。同樣及格嘅建制派何君堯就話「歡喜若狂」，形容自己係大灣區嘅「小小排頭兵」。

律政司長鄭若驊喺政府新聞稿祝賀通過考試嘅人，希望佢哋同內地律師緊密合作，律政司會積極配合司法部、廣東省司法廳相關執業管理辦法嘅落實工作。