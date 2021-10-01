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2021年10月1日星期五
港聞二
管制即棄塑膠諮詢 聚焦包裝等6類製品 未有時間表 環團斥步伐慢過內地 未提目標落後國際
膠袋費10多年未變 委員會倡檢討最少收1元
綠在天后「憂拒收」棄貨 回收商斥卸責
嘲諷墮海女警「抵死」 警員停職
田北辰消息：內地不滿港免檢政策 料通關後北上港人需提前裝追蹤程式
院友不打針須家屬簽紙 林正財：盼入冬前擴至全港院舍
港青抵英確診 麗城花園2期7座強檢
眾志口罩不達標 公司認罪罰1萬
Clockenflap音樂節 連續3年取消
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灣區手記：與E一席話 他來自柳州 ／文：尚東美
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土地共享再多1發展商申請 發展局：與數個項目倡議人前期交流
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駱惠寧第4次落區 「直接聽基層呼聲」 再提住屋問題 中聯辦：幹部落區將常態化
外傭最低工資連凍兩年 每月膳食津貼增52元
新界西五區區議員10‧8宣誓 涉參與初選鄺俊宇
立會通過訂窺淫等4罪 涵蓋「移花接木」影像
冒「TB」男涉強姦非禮案 交友App登記「TB」 被告:不知意思亂撳
理大推「大灣區創科2025」 冀年育20深科技初創
搜救隊高溫下被迫撤退 最近離張耀升3個倉位
拖拉23年旺角道天橋啟用 區議員促交代延期罰款
騙房貸案控方質疑無閱規例 警司：睇咗唔會坐喺度
交收名表被劫71萬
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【Emily】工聯搞灣區服務社 教人用微信支付
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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