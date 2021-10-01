騙房貸案控方質疑無閱規例 警司：睇咗唔會坐喺度

【明報專訊】55歲警司涉於5年前隱瞞購入愉景灣單位出租，涉詐騙政府及匯豐銀行批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元一案，昨在區域法院續審。控方盤問被告時稱，被告委託地產出租單位的委託書有畫上標記，可見他會檢查清楚才簽署，被告同意；惟控方質疑他沒根據申請書指示查閱規例，被告回應稱「睇咗，我今日就唔會坐喺度」。案件押後至10月15日結案陳辭。
稱不知要呈報不知按揭成數
否認兩項欺詐罪的龍少泉已退休，昨接受控方盤問。控方稱，政府購屋貸款計劃的申請書提及公務員規例，並指明是重要資訊，質疑被告為何沒查看，他稱「當時冇深究」，以為申請書的附錄是相關內容，「我理解睇呢度就足夠」。
法官沈小民亦問被告，是否同意呈交政府的文件沒提涉案單位包含租約，他同意。沈官續問，他如何令第三者知道涉事單位連租約，被告稱呈交的文件找不到有關租約的字句或信息，故不知要呈報。
另外，控方稱被告與太太通訊紀錄顯示，太太提及按揭成數五成、六成等字眼，故問他是否知道單位自住或出租，按揭成數不同，他表示不知道。
按揭書「太太同銀行傾」
控方又稱，匯豐銀行職員的按揭申請書寫上父母自住，這些資訊必須由被告及太太提供，被告回應稱「一定唔係我填」，「太太同銀行傾」。被告亦同意向銀行呈交的申請書沒提及單位有租約，惟他並不知要通知銀行有關資訊。