搜救隊高溫下被迫撤退 最近離張耀升3個倉位

明報記者

庭上透露，高級消防隊長張耀升（終年30歲）於2016年6月21日晚上7時許與拍檔失散。時任消防隊目何寶榮表示，火場外氣氛一度低沉，同僚叫喊「有一個人仲未出嚟」，後來他被指派與消防總隊目梅斯榮入火場搜救。

入橫巷三四步即感虛脫

何表示，在主走廊遇上李偉明帶領的煙帽隊後，他兩度走近第二條橫巷搜索。不過，他走了三四步就感覺辛苦，自言狀態虛脫，無法步入橫巷內部。被問到獨自在橫巷行動是否太危險，他說「我知道係危險，不過希望行前少少，真係搵到張隊長」。

能見度半米 見喉筆未見張

李偉明供稱，他帶隊搜索時走入第二條橫巷，發現能見度僅半米。李同樣表示，因火場高溫，加上身體灼熱，沒步入橫巷盡頭，搜索不果之下撤離火場。在死者家屬一方盤問下，他透露消防員習慣沿着消防喉前進，當時假設張耀升或在消防喉的喉筆附近走失，但他在第二條橫巷走了兩米後找到喉筆，卻不見張的身影。

時任高級消防隊長、現任助理區長賀俊偉則稱，當日五度入火場，主要負責視察火勢及打破玻璃窗，最後一次任務是找回張耀升。他曾向張耀升的拍檔查詢，知悉二人在火場第一條橫巷失散，故決定集中在第一條橫巷搜索。他說，由於無法將消防喉拉入該橫巷，他唯有趴在地上，攤開手在熱水裏爬行，沿路摸索橫巷的倉庫，「手臂、手套都浸水，全身都係濕」，惟爬到橫巷盡頭都找不到張耀升。研訊下周一續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）