理大推「大灣區創科2025」 冀年育20深科技初創

目標2025年培養25具規模企業

理大昨和參與計劃、由校友創立的初創「海柔創新」，以及參與投資的光大控股和「再出發創科基金」簽訂合作備忘錄，推展「大灣區理大科創2025」計劃。滕錦光說，計劃會透過加強校內學生的創業教育及孵化，期望每年孕育300多個創新種子，從中培育20間深科技初創企業，期望至2025年，可在大灣區培養出25間初具規模的創科企業。

理大與參與計劃的公司及投資基金將資助校內初創，再出發創科基金主席冼漢廸說，整項投資項目為「億級投資」，具體每個項目投資額要視乎項目再定，他認為理大在航天、物料科學、資訊系統領域有優勢。理大行政副校長盧麗華說，會跟參與伙伴以不少於1：1的配對形式向初創投資，她留意到現時初創在起始階段有多項種子基金資助，「它們scale up（擴展）的時候痛點最大」，盼未來集中在此階段投資。

「創新創業」明年納必修課程

為加強學生創新創業思維，理大會在下一學年將「創新創業」納入作本科生必修大學核心課程，允學生在主修設計、機械工程等某一專業學科外，將「創新創業」選為副主修。理大常務及學務副校長黃永德說，學生未來須到初創或科創企業實習，「課程中看到未來自己出來工作、或實現夢想的情况」。理大與「海柔創新」合作成立創新中心，將在理大工業中心設置模擬貨倉展開「新工科」及創新創業教育，與相關院系展開智能製造及機械人應用方面的科研合作。