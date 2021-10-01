冒「TB」男涉強姦非禮案 交友App登記「TB」 被告:不知意思亂撳

【明報專訊】自稱「TB」（tomboy）的無業男於女同志交友軟件結識一名20多歲女同性戀者，涉在酒店強姦及非禮一案，昨在高院續審。無業男在錄影會面中表示不清楚和不知道「TB」和「Lesbian」的意思，他在交友軟件登記用戶時剔選「TB」是「亂咁撳」。事主曾稱呼無業男作「姐姐」，被問到為何不否認時，無業男稱他理解意思是「哥哥姐姐」，「大過佢嘅」。
被告曾子豪（30歲）否認於去年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。
女事主X於當日離開酒店後，將事件告知大學學長。學長Y昨出庭作供稱，案發後接到X來電，她只是驚慌錯愕地提及一個「好似女人嘅男人」，Y遂約她見面再談。Y覆述X稱她與網友開房，對方在她不情願下，以「真嘅」陽具插入她下體，並無使用安全套。
事主稱遭被蓋着 伸手摸才知真陽具
Y在追問下得知，X和網友透過女同志軟件結識，事前沒見過。Y引述X的說話指，兩人曾在房內進行約一小時的前戲，當時網友沒有脫褲。之後兩人遭被子蓋着，X感覺到下體被物體插入，伸手觸摸才知是真陽具，她表示震驚，「她以為是假的，是（性）玩具」，即想離去。Y得悉X沒有服避孕藥和事後丸，就和X向社署和組織「風雨蘭」求助。兩人討論後認為事件是強姦，Y曾向X反問：「你事前唔知道對方係男人，如何畀同意（性交）呢？」。Y其後陪她報案和驗身。
辯方：被告曾掏出陽具 事主：不知何物摩擦
另外，法庭昨重召X作供，辯方向X指出，X和被告從洗手間到牀上親熱並無蓋被子，被告從孖煙囪內抽出陽具摩擦X的陰部，X不同意這說法。X說，被告插入她下體時問她舒不舒服，她沒有回答，只反問被告那是什麼。
X重申沒見到被告從孖煙囪掏出陽具，不知被告用手、物件或陽具摩擦她的陰部。X早前供稱有「TB」習慣穿孖煙囪，故見到被告穿孖煙囪時仍以為是女子。