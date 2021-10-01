冒「TB」男涉強姦非禮案 交友App登記「TB」 被告:不知意思亂撳

被告曾子豪（30歲）否認於去年2月27日，在觀塘一酒店房間非禮及強姦女子X。

女事主X於當日離開酒店後，將事件告知大學學長。學長Y昨出庭作供稱，案發後接到X來電，她只是驚慌錯愕地提及一個「好似女人嘅男人」，Y遂約她見面再談。Y覆述X稱她與網友開房，對方在她不情願下，以「真嘅」陽具插入她下體，並無使用安全套。

事主稱遭被蓋着 伸手摸才知真陽具

Y在追問下得知，X和網友透過女同志軟件結識，事前沒見過。Y引述X的說話指，兩人曾在房內進行約一小時的前戲，當時網友沒有脫褲。之後兩人遭被子蓋着，X感覺到下體被物體插入，伸手觸摸才知是真陽具，她表示震驚，「她以為是假的，是（性）玩具」，即想離去。Y得悉X沒有服避孕藥和事後丸，就和X向社署和組織「風雨蘭」求助。兩人討論後認為事件是強姦，Y曾向X反問：「你事前唔知道對方係男人，如何畀同意（性交）呢？」。Y其後陪她報案和驗身。

辯方：被告曾掏出陽具 事主：不知何物摩擦

另外，法庭昨重召X作供，辯方向X指出，X和被告從洗手間到牀上親熱並無蓋被子，被告從孖煙囪內抽出陽具摩擦X的陰部，X不同意這說法。X說，被告插入她下體時問她舒不舒服，她沒有回答，只反問被告那是什麼。

X重申沒見到被告從孖煙囪掏出陽具，不知被告用手、物件或陽具摩擦她的陰部。X早前供稱有「TB」習慣穿孖煙囪，故見到被告穿孖煙囪時仍以為是女子。

【案件編號：HCCC34/21】