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港聞二

立會通過訂窺淫等4罪 涵蓋「移花接木」影像

【明報專訊】立法會昨日三讀通過《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》，內容包括制訂窺淫罪、「未經同意下拍攝私密部位」等4項罪行，新訂罪行最高可監禁5年。

法庭可下令刪片 違者可囚一年

另外政府提出的修正案亦獲通過，包括將「未經同意下發布或威脅發布私密影像」的罪行，涵蓋「移花接木」影像，以及賦權法庭發出「處置令」，即在控方提控後，政府可向裁判官申請，命令有關人士在指明期限內移除、銷毁影像；如違反「處置令」，最高可罰款10萬元、監禁一年。

葛珮帆：曾受害 「遲到好過無到」

法案委員會主席、民建聯葛珮帆稱，香港偷拍情况近年愈見嚴重，但一直處於法律真空，認為制訂窺淫罪「遲到，但好過無到」。至於政府就「移花接木」情况提修正案，葛珮帆稱近年有「Deepfake」（深偽）技術，可將人像嵌入影片，容易令人誤認，「其實我也是受害人，有移花接木的照片在網上流傳」。她並希望公立醫院可設危機支援中心，為受害人在司法、醫療等程序上提供支援。

保安局長鄧炳強稱，冀藉立法阻嚇不法分子干犯窺淫等行為，「在立法的過程中，我們本着一個原則，就是要向公眾發出清晰的信息，不應作出這些卑劣的行為」。

指昔屢拒落案 團體籲增培訓執法者

關注婦女性暴力協會對修例終獲通過表示歡迎，協會倡議主任簡敏棋表示，現時受害人報案經常遇到被拒落案等情况，關注立法後會否改善，冀當局加強培訓前線執法人員。曾經歷被偷拍及以裸照要脅的受害人阿木則稱，憂慮受害人控告有關人士偷拍時會受警員質疑，冀新例保障受害人得到司法公義。

相關字詞﹕偷拍 葛珮帆 立法會

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