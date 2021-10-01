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新界西五區區議員10‧8宣誓 涉參與初選鄺俊宇

【明報專訊】政府昨宣布，新界西5區區議員下周五（10月8日）宣誓，料包括曾參與民主派初選的民主黨鄺俊宇。政府在過往的宣誓儀式後，曾去信質疑有區議員參與「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署，最終該人被裁定宣誓無效；據了解，信中列出的聯署名單上，包括多名元朗區議員的名字，當中元朗區議員張智陽表示，對該聯署完全不知情。

多人名稱現「中止獨立關稅」聯署

張智陽：不知情，或有人插贓

政府昨發稿稱，將於下周五於北角社區會堂舉行第四場宣誓儀式，獲邀出席者包括荃灣、屯門、元朗、葵青及離島區議員。張智陽接受本報查詢時稱將出席宣誓，但亦指「擔憂一定有」。被問到如何評估被DQ（取消資格）風險，他稱所有非建制派都有風險，「自己現時都是平常心，到最終真的接獲（局方查詢資料）信件，會再看有何行動可做」。

新東兩人在獄 當局：現宣誓不可行

有區議員被DQ原因之一，是曾參與要求中止獨立關稅區地位聯署，據悉多名元朗區議員亦名列該聯署中，當中包括張智陽。他向本報表示「一定無簽（聯署）」，不知為何自己榜上有名；並質疑若有人別有用心，刻意輸入多名元朗區議員的名字，他們亦不知就裡、亦未能追溯何人代他參與聯署。

新界東區議員亦將於下周一（10月4日）宣誓，不過，目前大埔區議員姚鈞豪因非法集結罪成，判囚3個月；同時葵青區議會主席梁錦威亦因支聯會提交資料案，正在還押。本報曾向民政事務總署查詢將如何安排兩名在囚或被扣押區議員宣誓，以及如兩人因入獄未能出席宣誓儀式，會否被視作拒絕宣誓；署方回覆稱，鑑於姚鈞豪及梁錦威現時情况，為其安排宣誓「並非合理地切實可行」，若其情况有變、而屆時姚鈞豪及梁錦威仍擔任區議員，政府會另行作出安排。

相關字詞﹕區議員宣誓 民主派初選 區議員

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