外傭最低工資連凍兩年 每月膳食津貼增52元

政府發言人稱，考慮香港過去一年經濟和勞工市場及短期經濟前景，包括疫情影響，及僱主負擔能力和外傭生計後，決定外傭最低工資維持每月4630元。僱主須為外傭提供免費膳食，否則可用膳食津貼代替，膳食津貼將由每月不少於1121元增至1173元，新津貼水平適用於今日起簽訂的合約。

僱主協會：疫下經濟差 應下調10%

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，不少僱主疫下支出增加或面對經濟困難，聘請外傭開支亦增加，例如須付檢疫費用，不少僱主認為應下調最低工資10%。她說，今次「起碼沒加薪」，「僱主唯有接受（凍結）」，強調很多外傭若表現好，僱主亦會加薪，不少外傭月薪已高於最低工資。她認為外傭最低工資不能提高太多，亦要考慮有需要請外傭的低收入家庭或退休長者。香港僱傭代理協會主席張結民表示，經濟不好，凍結最低工資是預期之內，主要影響新來港外傭，本地完約、有經驗的外傭一般月薪已達5000至7000元。

關注團體：冀僱主加薪肯定外傭疫下貢獻

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，明白政府考慮疫情影響而凍結最低工資，但連續兩年不變下，希望有能力的僱主主動加薪，以肯定外傭貢獻及付出，指不少外傭在疫情下仍留港照顧許多家庭。她期望政府下次檢討會加薪，訂立足夠應付生活開支、有尊嚴的工資水平。