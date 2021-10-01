駱惠寧第4次落區 「直接聽基層呼聲」 再提住屋問題 中聯辦：幹部落區將常態化

港澳辦主任夏寶龍在7月發表講話，提到盼本港「告別劏房及籠屋」。駱惠寧昨到旺角探訪數名籠屋住戶，他在現場表示「耳聞不如目睹」，心裏感到沉重，重申住屋問題已成為香港最大民生問題。中聯辦新聞稿亦提及，其中一名籠屋戶稱已輪候公屋12年。駱稱「香港同胞的煩心事，始終牽動着中央的心，必需要加大力度解決問題」；又指香港解決住屋問題，最根本、起決定性作用的還是「發展為了誰的問題」，只要牢固確立「以人民為中心」的發展理念，問題可逐步解決。

稱要動員中企提供更多醫療服務

駱惠寧又到深水埗街坊福利會會堂，視察由中資企業組織的「醫療服務進社區」活動。新聞稿引述有長者告訴駱，公立醫院輪候時間太長，駱回應稱香港是高齡化社會，要做好長者保健，本港現有醫療資源未能滿足市民需要，稱要動員更多中企，提供更多醫療服務。

行前有通知港府有協調

知情人士表示，中聯辦落區前有通知特區政府，雙方有協調，接觸民情是中聯辦職責，讓中央更直接了解香港情况，制訂香港政策。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，止暴制亂後，中央的工作重點放在改善民生，中央一方面會動員愛國力量與國家力量，並督促特區政府把民生工作做好，亦會在政策和措施上加以支持配合。劉又稱「愛國者治港」都要爭取群眾支持，不止是精英，普羅大眾亦是中聯辦聯繫對象。