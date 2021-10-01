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港聞二

新民黨重提增設副司長 稱政黨中人或難勝任

【明報專訊】特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》下周三出爐，新民黨昨會見記者，黨主席葉劉淑儀稱該黨早於2011年已提出政府架構改組，建議增設副政務司長和副財政司長，以協助司長統籌協調重大工作，如土地房屋等，認為下屆政府要着手改組。她又期望特首改善公務員管理，提到近日公務員犯低級錯誤，包括寫錯國名，冀政府深刻檢討。中央提出「共同富裕」，葉太認為特區政府制訂扶貧線以「相對貧窮」的方法，不夠精準、「愈扶愈貧」，不應只用福利政策「一味派錢」。

葉太稱需打擊壟斷 扶助中小企

葉太稱，副司長人選要有政府經驗，政黨中人或難以勝任，她又認為不應將政治助理視為副局長的「升級位」。至於應否改革問責制，她認為政府已經常問責，例如在前特首梁振英和林太任內，特首有不滿都曾換官員。

至於如何在香港實現共同富裕，葉太認為政府要有經濟發展策略，打擊壟斷，扶助中小企，加強競爭。新民黨副主席容海恩認為香港能做到「先富帶動後富」，利用商界發展帶動，覆蓋社會。

該黨另一副主席、保安局前局長黎棟國冀下屆政府盡早完成基本法23條立法，並加強國家安全教育。葉太認為，現屆政府在餘下數月任期未必能提出具體建議，但重申政府要檢討官方機密條例、社團條例等。

民主思路倡設心戰室政治顧問

民主思路昨公布對《施政報告》的建議，包括增設特首辦發言人一職，每天與傳媒解說政府新聞重點；設立心戰室、政治顧問等，加強掌握民情的能力。組織成員、法律界選委麥慶歡表示，上述倡議希望讓政府更好地向公衆提供資訊；她認為港府應更主動地在國內推廣香港的法律優勢，建設本港成為大灣區的法律仲裁和調解中心。麥被問是否有意參選立法會選舉，她稱未有決定。

青年民建聯建議提供廉租創業空間

此外，青年民建聯發表對《施政報告》期望，建議政府支持多元化創業；提供不同類型的廉租創業空間；創業課程納入可持續進修基金的課程等。

相關字詞﹕政府架構改組 23條立法 青年民建聯 民主思路 新民黨 葉劉淑儀 施政報告

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