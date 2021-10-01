港聞

港聞二

土地共享再多1發展商申請 發展局：與數個項目倡議人前期交流

【明報專訊】特首林鄭月娥於2019年《施政報告》提出土地共享先導計劃，至今公布3宗申請，料下周發表新一份《施政報告》將交代最新進展。據了解，至少多一個發展商已提交申請，正等待當局正式公布，有關注團體質疑，個別項目恐傾斜發展商利益；而政府亦未交代撥建公營房屋土地會由哪個機構負責興建，相信當局需在推展計劃之餘，對此方面作出回應。

發展局昨回應查詢時表示，發展局正與幾個具備初步發展建議的項目倡議人進行前期交流，若再收到其他正式申請會盡快公布。局方又稱，3宗申請審核工作仍在進行，政府目標收到申請後3個月內將申請連同政策局及各部門意見等，交予由非官方成員組成的顧問小組考慮；獲小組支持的申請會提交特首會同行政會議考慮並尋求原則性同意，繼而展開法定程序。

首宗申請料本月下旬公布結果

政府今年7月22日公布接首宗申請，以此推算，首宗申請料本月下旬前公布是否獲支持。該3宗申請涉土地面積共約28.4公頃，較政府今年首7個月用《收回土地條例》收回的私人土地更多；翻查資料，今年1至7月用條例共收回637幅土地，面積26.34公頃。

未公布公營屋興建機構 消息指房協未獲邀參與

政府去年公布為期3年的土地共享先導計劃，獲批申請涉及私人土地總數上限為150公頃，即至今接獲申請土地佔上限19%。政府未交代獲批項目中的公營房屋，會由哪個機構興建，消息指房協一直未獲邀參與。

本土研究社成員陳劍青表示，政府收回土地不夠積極，在現有制度下推出土地共享先導計劃，架牀疊屋，難以洗脫政府向發展商傾斜的嫌疑。他認為政府推行土地共享，需提供基建配套，有如「貼埋大牀畀發展商」，故應主動出擊收回更多私人土地，透過整體規劃令土地更有效運用。他稱大埔社山路及林錦公路用地，是3宗申請中規模最大，佔地相當一個維園，地盤東北面擬建道路通往林錦公路，但不包括中間大片私人土地，本研社抽查部分土地，發現由發展商持有，質疑為何提出申請時，未將這些土地包括在內。

本研社質疑有利周圍私人項目

陳劍青表示，根據土地共享計劃，即使發展商興建道路，之後可在補地價中扣除成本，換言之除項目本身，周圍私人項目亦受惠。消息人士稱，未被包括的私人地較為零碎，部分只可建丁屋，發展商檢視過認為不宜將這些土地包括在申請項目內。本報昨向該項目申請者母公司恒地及會德豐查詢，至截稿前未獲回覆。

明報記者

（施政報告前瞻）

相關字詞﹕本土研究社 發展局 土地共享先導計劃

上 / 下一篇新聞

管制即棄塑膠諮詢 聚焦包裝等6類製品 未有時間表 環團斥步伐慢過內地 未提目標落後國際
管制即棄塑膠諮詢 聚焦包裝等6類製品 未有時間表 環團斥步伐慢過內地 未提目標落後國際
膠袋費10多年未變 委員會倡檢討最少收1元
膠袋費10多年未變 委員會倡檢討最少收1元
綠在天后「憂拒收」棄貨 回收商斥卸責
綠在天后「憂拒收」棄貨 回收商斥卸責
嘲諷墮海女警「抵死」 警員停職
嘲諷墮海女警「抵死」 警員停職
田北辰消息：內地不滿港免檢政策 料通關後北上港人需提前裝追蹤程式
田北辰消息：內地不滿港免檢政策 料通關後北上港人需提前裝追蹤程式
院友不打針須家屬簽紙 林正財：盼入冬前擴至全港院舍
院友不打針須家屬簽紙 林正財：盼入冬前擴至全港院舍
港青抵英確診 麗城花園2期7座強檢
港青抵英確診 麗城花園2期7座強檢
眾志口罩不達標 公司認罪罰1萬
眾志口罩不達標 公司認罪罰1萬
Clockenflap音樂節 連續3年取消
Clockenflap音樂節 連續3年取消
大灣區GBA專題：深圳樓價有多高？ 深圳一手樓價飈 二手呈跌勢
大灣區GBA專題：深圳樓價有多高？ 深圳一手樓價飈 二手呈跌勢
灣區手記：與E一席話 他來自柳州 ／文：尚東美
灣區手記：與E一席話 他來自柳州 ／文：尚東美
灣區一周
灣區一周
新民黨重提增設副司長 稱政黨中人或難勝任
新民黨重提增設副司長 稱政黨中人或難勝任
駱惠寧第4次落區 「直接聽基層呼聲」 再提住屋問題 中聯辦：幹部落區將常態化
駱惠寧第4次落區 「直接聽基層呼聲」 再提住屋問題 中聯辦：幹部落區將常態化
外傭最低工資連凍兩年 每月膳食津貼增52元
外傭最低工資連凍兩年 每月膳食津貼增52元
新界西五區區議員10‧8宣誓 涉參與初選鄺俊宇
新界西五區區議員10‧8宣誓 涉參與初選鄺俊宇
立會通過訂窺淫等4罪 涵蓋「移花接木」影像
立會通過訂窺淫等4罪 涵蓋「移花接木」影像
冒「TB」男涉強姦非禮案 交友App登記「TB」 被告:不知意思亂撳
冒「TB」男涉強姦非禮案 交友App登記「TB」 被告:不知意思亂撳
理大推「大灣區創科2025」 冀年育20深科技初創
理大推「大灣區創科2025」 冀年育20深科技初創
搜救隊高溫下被迫撤退 最近離張耀升3個倉位
搜救隊高溫下被迫撤退 最近離張耀升3個倉位
拖拉23年旺角道天橋啟用 區議員促交代延期罰款
拖拉23年旺角道天橋啟用 區議員促交代延期罰款
騙房貸案控方質疑無閱規例 警司：睇咗唔會坐喺度
騙房貸案控方質疑無閱規例 警司：睇咗唔會坐喺度
交收名表被劫71萬
交收名表被劫71萬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】大灣區律師執業試 律師會長及格 有法律界選委肥佬 嘆「都幾難」
【Emily】大灣區律師執業試 律師會長及格 有法律界選委肥佬 嘆「都幾難」
【Emily】牆內過生日 朋友盼袁嘉蔚勇敢面對孤獨
【Emily】牆內過生日 朋友盼袁嘉蔚勇敢面對孤獨
【Emily】徐英偉搵國旗打卡 周圍招fd子
【Emily】徐英偉搵國旗打卡 周圍招fd子
【Emily】工聯搞灣區服務社 教人用微信支付
【Emily】工聯搞灣區服務社 教人用微信支付