土地共享再多1發展商申請 發展局：與數個項目倡議人前期交流

發展局昨回應查詢時表示，發展局正與幾個具備初步發展建議的項目倡議人進行前期交流，若再收到其他正式申請會盡快公布。局方又稱，3宗申請審核工作仍在進行，政府目標收到申請後3個月內將申請連同政策局及各部門意見等，交予由非官方成員組成的顧問小組考慮；獲小組支持的申請會提交特首會同行政會議考慮並尋求原則性同意，繼而展開法定程序。

首宗申請料本月下旬公布結果

政府今年7月22日公布接首宗申請，以此推算，首宗申請料本月下旬前公布是否獲支持。該3宗申請涉土地面積共約28.4公頃，較政府今年首7個月用《收回土地條例》收回的私人土地更多；翻查資料，今年1至7月用條例共收回637幅土地，面積26.34公頃。

未公布公營屋興建機構 消息指房協未獲邀參與

政府去年公布為期3年的土地共享先導計劃，獲批申請涉及私人土地總數上限為150公頃，即至今接獲申請土地佔上限19%。政府未交代獲批項目中的公營房屋，會由哪個機構興建，消息指房協一直未獲邀參與。

本土研究社成員陳劍青表示，政府收回土地不夠積極，在現有制度下推出土地共享先導計劃，架牀疊屋，難以洗脫政府向發展商傾斜的嫌疑。他認為政府推行土地共享，需提供基建配套，有如「貼埋大牀畀發展商」，故應主動出擊收回更多私人土地，透過整體規劃令土地更有效運用。他稱大埔社山路及林錦公路用地，是3宗申請中規模最大，佔地相當一個維園，地盤東北面擬建道路通往林錦公路，但不包括中間大片私人土地，本研社抽查部分土地，發現由發展商持有，質疑為何提出申請時，未將這些土地包括在內。

本研社質疑有利周圍私人項目

陳劍青表示，根據土地共享計劃，即使發展商興建道路，之後可在補地價中扣除成本，換言之除項目本身，周圍私人項目亦受惠。消息人士稱，未被包括的私人地較為零碎，部分只可建丁屋，發展商檢視過認為不宜將這些土地包括在申請項目內。本報昨向該項目申請者母公司恒地及會德豐查詢，至截稿前未獲回覆。

明報記者

（施政報告前瞻）