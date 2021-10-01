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灣區一周

【明報專訊】廣深賣地冰火兩重天

中央近期關注樓市，廣州及深圳本周第二批集中供地拍賣，廣州推24幅地，16幅以底價成交，8幅無人問津，主要出手者為國企，與4月第一批集中用地推出時，國資民企爭相競拍，4幅地皮叫價封頂局面形成鮮明對比。昨日結束的深圳第二批集中供地拍賣，規模近年最大，22幅地皮全數賣出，少數以底價成交，或因深圳供地數量依然十分有限，競投者同以國企為主。

國內最快地鐵出發

廣州地鐵18號線首通段（天河巿冼村至南沙萬頃沙）9月28日開通營運。地鐵時速達160公里，是目前全國在建地鐵設計速度最快的線路。開通後，南沙副中心30分鐘可直達廣州中心城區。

千億外資項目即場簽約

跨國公司投資廣東年會在廣州開幕，27個外資項目即場簽約，總額逾1000億元人民幣，涉及半導體、電子信息、新材料等新興行業。年會發布《廣東省鼓勵跨國公司設立地區總部辦法（修訂版）》，今起實施，對符合條件的外資企業在金融、人才、出入境等方面給予便利，例如可按規定開展各類跨境人民幣和外匯業務、有效期5年的工作類居留證件等。符合條件的跨國公司地區總部（總部型機構）可申財政獎勵，高新技術企業可享相關優惠政策。

新例來了 促進科普

廣東10月1日起實施《廣東省科學技術普及條例》，條例提出廣東省政府應支持科普對外合作和交流，在科普資源開發、信息共享、人才交流、活動協作等方面，與香港及澳門加強聯繫，從而推動粵港澳大灣區科普的交流與合作。

賣賣賣一個月

廣州國際購物節9月29日啟動，為期一個月，主會場設在天河區，以天河路商圈為核心，帶動全區其他商圈近4000個商家，聯手推出100場購物節系列消費體驗活動。

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