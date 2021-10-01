港聞

港聞二

灣區手記：與E一席話 他來自柳州 ／文：尚東美

【明報專訊】「你知啦，我係柳州人，我哋家鄉嗰種粉，好多人唔受得，但我哋一聞到，嘩！」

新工作通常有新刺激新興奮，E做了很多年記者，今年六七月轉了跑道，加入了廣州一家香港機構。重要的事要重複三次，一個飯局上，「我係柳州人、我哋柳州」，E說了4次。

E愛家鄉，愛家鄉的螺螄粉，在廣州街頭，不時飄來酸筍味，激起嗅覺的記憶，解了鄉愁。

嗅覺可幫助人類避開危險，而螺螄粉有種酸臭，近年在內地「出圈」了——內地流行語，意指小眾愛好變成大眾火紅。它來自廣西柳州，有說柳州人食螺螄粉可能已有逾千年甚至逾萬年歷史，與當地盛產的酸筍溝在一起做螺螄粉，臭名遠播，躋身非物質文化遺產。

廣西三大粉，螺螄粉一直屈居南寧老友粉及桂林米粉之下，原是當地大牌檔夜巿風味。柳州政府十多年前就開始推動「螺螄粉進京」行動，戮力推廣，包括為螺螄粉制定統一標準，不符標準不得自稱「螺螄粉」等，像香檳；由於螺螄粉比兩個大哥更適合製成即食粉麵，疫情期間，它的異味就成了留家煮個麵的人的新刺激，也有人說從它的酸臭，感受到街上的煙火氣，從此一粉風行。

在眾多即食粉麵中，「頂流」網紅李子柒推出的螺螄粉是其中熱銷的一款。李子柒近來亦是內地熱議話題，留下兩句「資本真的是好手段」、「大清早報個警」，李子柒已超過兩個月未有上載短片，其間流出與公司不睦、製作團隊被挖走等傳言。

廣州有不少螺螄粉店，甚至螺螄粉火鍋，雖然多油多鹽，但不少客似雲來，找它們毋須開手機開地圖，只要逐臭。

E近來辭職了， 願他生活酸爽——內地流行語，意指舒爽。

文：尚東美

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