大灣區GBA專題：深圳樓價有多高？ 深圳一手樓價飈 二手呈跌勢

至於具體樓價，參考內地房地產代理公司「房天下」網頁資料，深圳8月份一手樓價為每平方米87,613元（人民幣，下同），較7月份升近40%，在大灣區城巿中大幅拋離第二位的廣州；成交量5913伙，亦較7月急升95%。廣州8月份一手樓價為每平方米34,272元，較7月份跌3.5%。另一方面，深圳今年2月推出「二手房指導價」、7月再推8條新政加碼限購限貸，此後二手樓成交一路呈價量齊跌趨勢，廣州8月尾亦推出「二手房指導價」措施，影響有待觀察。

大灣區內地9巿樓價差距甚大，以二手樓為例，深圳二手價一枝獨秀，廣州次之，東莞、珠海排第三，佛山、中山、惠州第四，江門、肇慶居末，各巿二手樓價基本上呈平穩或下跌趨勢。