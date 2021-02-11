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大灣區GBA專題：深圳樓價有多高？ 深圳一手樓價飈 二手呈跌勢

【明報專訊】中央嚴令「房住不炒」，這幾年內地大多數城巿均推出各式調控措施，僅今年對樓市的調控累計已超過400次。根據國家統計局公布的8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動，全國70個大中城市中，新樓價格按月上升的城市有46個，比上月少5個；下跌的20個，比上月多4個；持平的4個。其中廣州由上月升0.2%轉跌0.1%，是4個一線城市中唯一下跌的城市；深圳新樓價格領漲全國，按月升1%，二手樓價則按月跌0.4%，是連續4個月下滑。

至於具體樓價，參考內地房地產代理公司「房天下」網頁資料，深圳8月份一手樓價為每平方米87,613元（人民幣，下同），較7月份升近40%，在大灣區城巿中大幅拋離第二位的廣州；成交量5913伙，亦較7月急升95%。廣州8月份一手樓價為每平方米34,272元，較7月份跌3.5%。另一方面，深圳今年2月推出「二手房指導價」、7月再推8條新政加碼限購限貸，此後二手樓成交一路呈價量齊跌趨勢，廣州8月尾亦推出「二手房指導價」措施，影響有待觀察。

大灣區內地9巿樓價差距甚大，以二手樓為例，深圳二手價一枝獨秀，廣州次之，東莞、珠海排第三，佛山、中山、惠州第四，江門、肇慶居末，各巿二手樓價基本上呈平穩或下跌趨勢。

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