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眾志口罩不達標 公司認罪罰1萬

【明報專訊】前眾志成員曾透過一間觀塘的餐廳「The Artlab by Favilla」售賣「自救口罩」，包裝寫有「ASTM Level 1」防護級別及「NOT MADE IN CHINA」，海關去年接報稱口罩未達標，先後拘捕時任眾志副主席鄭家朗、常委梁延豐及涉案餐廳董事，檢獲總值逾9萬元的口罩，3人與前眾志營運的「衝刺有限公司」及涉案餐廳等均被指違反《商品說明條例》。其中衝刺有限公司昨派代表承認「管有應用虛假商品說明的貨品作銷售、商業或製造用途」傳票控罪，判罰1萬元。

海關向衝刺有限公司、鄭家朗、梁延豐、經營餐廳的「朝花夕拾有限公司」及其董事梁百豪共發出5張傳票，昨在觀塘裁判法院審理。其中兩名被告即衝刺有限公司董事鄭家朗、主要人員梁延豐，被票控「管有已應用虛假商品說明的貨品作商業用途」罪，二人昨未有到庭，法庭會重新安排派票。

案情未提產地質疑

衝刺有限公司昨認罪的傳票指稱，有人告發該公司於2020年5月22日在新蒲崗大有街一工廈內，管有應用虛假商品說明、即「ASTM Level 1」的935盒外科口罩，供商業用途。

案情指出，海關人員在新蒲崗大有街一工廈單位檢獲935盒包裝寫上「ASTM Level 1」的口罩，總值9.35萬元，檢驗後發現口罩不達標。海關早前稱口罩懷疑附有虛假產地及效能聲稱，惟案情未有提及與產地相關內容。

至於涉案餐廳公司及董事梁百豪，各被票控「供應/要約供應應用虛假商品說明的貨品」及「供應已應用虛假商品說明的貨品」罪，涉及6盒外科口罩，暫毋須答辯，押後至11月11日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見。

【案件編號：KTS 17873-77/21】

（新冠疫情）

相關字詞﹕鄭家朗 商品說明條例 口罩 香港眾志 新冠疫情

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