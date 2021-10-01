院友不打針須家屬簽紙 林正財：盼入冬前擴至全港院舍

【明報專訊】長者新冠疫苗接種率持續偏低，社會福利署在10間院舍推先導計劃，為所有「合適及不反對接種」院友打科興，家屬若不贊成，需簽署文件提供原因及確認明白不接種風險。安老事務委員會主席林正財期望有關計劃於冬季來臨前能擴展至全港院舍。社署昨回覆稱若家屬無於指定日期前回覆，亦要經院友同意及醫生評估才會打針。
社署：逾期不覆 打針仍須院友同意醫生評估
社署周三去信參與「新冠疫苗健康講座／諮詢服務」先導計劃的10間院舍，稱院方應在健康講座或諮詢服務後收集院友家屬交回的接種「科興疫苗」回條，在10月22日或之前通知到診註冊醫生申請疫苗，到診醫生11月5日或之前為合適院友接種第一劑科興。有關回條列明，家屬要選擇「贊成／不反對」或「不贊成」院友接種，不贊成需填原因。
林正財昨稱，長者接種率低，加上聯合科學委員會建議曾打流感針的長者都應打新冠疫苗，先導計劃做法「只是微調」，與過往為院舍長者打流感針一致，期望冬季來臨前能擴展至全港院舍。林稱家屬絕對有空間表達意願，「不存在施壓」，又說不少院友無家人或未能聯絡家屬，會由醫生評估，考慮有關長者「最佳醫療利益」，與以往流感針做法一樣。
安老院：獲評估可打 家屬不表反對當同意
基德護理安老院長李輝稱，該院院友接種率26%，仍有約100名院友未打針，昨起已陸續通知家屬，若無法在限期前收到回條，而該院友病情穩定、有定期覆診、每年接種流感針，經醫生評估適合接種，「只要他（家屬）不表示反對意見，已經當他是同意打針」。
社署發言人回覆，若家屬表示「不贊成」接種，無論有否註明不贊成原因，均不會為該院友接種；若家屬無於指定日期前回覆，將按專家建議及一般流感疫苗接種計劃做法，包括得到院友同意、經過醫生評估適合，才為院友打針；而截至周一，僅約一成半安老院、殘疾人士院舍及護養院的院友打最少一針。
另外，政府昨公布打一劑復必泰的12至17歲者可視為已符第599F章下完成疫苗接種規定。