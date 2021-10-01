院友不打針須家屬簽紙 林正財：盼入冬前擴至全港院舍

社署：逾期不覆 打針仍須院友同意醫生評估

社署周三去信參與「新冠疫苗健康講座／諮詢服務」先導計劃的10間院舍，稱院方應在健康講座或諮詢服務後收集院友家屬交回的接種「科興疫苗」回條，在10月22日或之前通知到診註冊醫生申請疫苗，到診醫生11月5日或之前為合適院友接種第一劑科興。有關回條列明，家屬要選擇「贊成／不反對」或「不贊成」院友接種，不贊成需填原因。

林正財昨稱，長者接種率低，加上聯合科學委員會建議曾打流感針的長者都應打新冠疫苗，先導計劃做法「只是微調」，與過往為院舍長者打流感針一致，期望冬季來臨前能擴展至全港院舍。林稱家屬絕對有空間表達意願，「不存在施壓」，又說不少院友無家人或未能聯絡家屬，會由醫生評估，考慮有關長者「最佳醫療利益」，與以往流感針做法一樣。

安老院：獲評估可打 家屬不表反對當同意

基德護理安老院長李輝稱，該院院友接種率26%，仍有約100名院友未打針，昨起已陸續通知家屬，若無法在限期前收到回條，而該院友病情穩定、有定期覆診、每年接種流感針，經醫生評估適合接種，「只要他（家屬）不表示反對意見，已經當他是同意打針」。

社署發言人回覆，若家屬表示「不贊成」接種，無論有否註明不贊成原因，均不會為該院友接種；若家屬無於指定日期前回覆，將按專家建議及一般流感疫苗接種計劃做法，包括得到院友同意、經過醫生評估適合，才為院友打針；而截至周一，僅約一成半安老院、殘疾人士院舍及護養院的院友打最少一針。

另外，政府昨公布打一劑復必泰的12至17歲者可視為已符第599F章下完成疫苗接種規定。

（新冠疫情）