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田北辰消息：內地不滿港免檢政策 料通關後北上港人需提前裝追蹤程式

【明報專訊】中港兩地官員周日（26日）在深圳商討通關，實政圓桌立法會議員田北辰引述消息稱，內地不滿香港外防輸入政策，包括豁免部分外國抵港者檢疫及檢疫酒店保安問題，應收緊安排，取消從中、高風險抵港者免檢疫安排，又預計一旦兩地通關，需北上的港人要提前14日安裝有追蹤功能的應用程式。

政出多門 妮歌潔曼免檢非出自食衛局

內地與香港周日在深圳開疫情防控工作對接會議，田北辰昨表示，據他了解，內地對本港外防輸入措施有不滿，認為是政出多門，例如各部門都有各自認為需豁免檢疫的名單，如早前影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）豁免檢疫是由商經局負責，而非食衛局駕馭，外界亦不掌握豁免名單。田認為，本港有需要取消從中、高風險地區抵港者的豁免檢疫安排，機組人員若要短期內離港，應在酒店閉環管理；至於從低風險地區抵港者，即使豁免檢疫，亦要確保豁免者已打疫苗，並要在抵港後接受追蹤14日。

內地荷槍警守檢疫酒店 港靠保安

田北辰又說，內地認為本港檢疫酒店保安有待改善，因內地檢疫酒店有荷槍警員把守，香港則靠酒店保安員，他認為應派警員到檢疫酒店駐守，由於檢疫酒店數目不多，相信不用太多警力。

田北辰說，內地最關注本港外防輸入措施，安裝「健康碼」等追蹤應用程式不是首要，內地亦明白本港難以做到全民安裝有追蹤功能的應用程式，相信通關時只會要求有需要北上的港人，在過關前14日安裝實名制、具追蹤功能的應用程式，讓過關前14日的行蹤可被追蹤。

獲豁免檢疫者入境時會獲發醫學監察通知書，據衛生署數據，過去3個月，本港每月發出逾4萬份醫學監察通知書，其中，9月截至29日已發出45,700份，包括從內地、澳門、台灣入境者及從外國入境者。

食衛局：酒店每日派員巡樓

本報昨向政務司長辦公室和食衛局查詢會否收緊豁免檢疫措施及增加檢疫酒店保安，食衛局回覆稱，現時各指定檢疫酒店每日均會派員巡查各隔離樓層，並配以閉路電視系統對各隔離房間作全日監測，食衛局會派員巡查各檢疫酒店，日前有檢疫者在未經批准下逃離指定檢疫酒店，當局已要求酒店提交詳細報告，並提醒其他檢疫酒店檢視保安及監測安排。政府未有回應會否收緊豁免檢疫措施。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，無論是否為了通關，本港都有必要收緊豁免檢疫措施，近日不少外遊港人抵達當地後短期內確診，顯示航空交通不安全，若容許機組人員等豁免檢疫走入社區，可能引起第五波疫情，應要求機組人員檢疫或閉環式管理。梁又說，雖然有追蹤功能的應用程式有助在爆疫後追蹤個案，但不能單靠應用程式來防疫，他舉例，內地一直有用健康碼，但近期仍不時因輸入個案引發疫情，顯示防疫關鍵仍在於外防輸入。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕安心出行 健康碼 通關 外防輸入 新型冠狀病毒

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