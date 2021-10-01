嘲諷墮海女警「抵死」 警員停職

下月辦喪禮 將葬浩園

據了解，該名被停職警員駐守馬鞍山警署，涉嫌在網上嘲諷林婉儀「抵死」。警方發言人證實，警方發現有人於網上就日前一名因公殉職的高級督察發表不當言論，事件中一名男警已被停職並接受調查。警隊重申，非常重視人員的操守，任何人員干犯違紀行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理。

另外，有報道稱，一名懲教助理亦涉嫌在網上嘲諷林婉儀殉職「大快人心」而被停職，懲教署表示，已將個案轉介警方調查，並按機制將有關職員停職。該署表示，十分重視人員誠信操守，嚴格要求紀律。任何人員若違紀違法，署方定必嚴肅處理，絕不姑息。

另外，警方自林婉儀墮海當日展開「犁庭掃穴」的執法行動，出動逾6300人次警力，上月25至29日共拘捕131人，包括103男28女 （13至86歲）。其中23名被捕男子（23至65歲）涉嫌參與海上走私被捕。警方派員巡查海上走私黑點共586次，包括青衣、東涌、屯門、油麻地、長沙灣一帶的碼頭及其他隱蔽處，截查189艘船及檢獲兩艘涉及非法改裝大馬力走私快艇。

此外，為打擊黑社會收入來源，警方搜查各類娛樂場所共437次，包括酒吧、麻將館、遊戲機中心、按摩院、夜店等，拘捕108人，包括80男28女，涉嫌干犯與三合會相關罪行。