綠在天后「憂拒收」棄貨 回收商斥卸責

「迷失的寶藏—發泡膠回收行動」由環境及自然保育基金撥款資助，工場設於荃灣，專門回收再造發泡膠，李家銘稱，綠在天后一般每星期送兩次貨到其荃灣工場，「都算清得密」。

回收商：濕濕碎 不會拒收

陳捷貴昨在電台節目稱，事發當天早上已送走一批發泡膠，員工認為同一天內不能再將生果網運走，才將其當垃圾。李家銘回覆本報稱，綠在天后以客貨車將發泡膠送來，而其他綠在區區回收點很多都用5.5噸貨車送貨來，「Van（客貨車） 對我們來說好濕濕碎，所以不存在收不到貨的問題」；本報昨報道，綠在天后過往每季都超額完成回收物的目標處理量，可獲表現酬金，每月上限約18萬元，李得悉後認為，綠在天后有條件召多一部車將積存的發泡膠運來，他不會拒收。

陳捷貴否認員工習慣拋棄回收物

陳捷貴昨在電台稱，作為機構主席，在事件中未做好，向市民致深切歉意。他重申，員工擅自棄置9袋生果網，是因擔心被投訴阻街，而負責的主管剛巧外出午膳，未能監察下屬行為。被問到員工是否有拋棄可回收物料習慣，陳否認，「是天條，乾淨的（回收物）不可去了垃圾站，大家知道的」，稱涉事員工僅上班兩三個月，已要求未來需由主管決定，哪些物料可棄置。陳又表示，綠在天后店面晚上7時關閉後，市民可在門前放下回收物，員工不能檢查質素，而大廈三色桶收集得來的回收物，亦需運到屈臣道工場才可分揀，「好多人當三色桶是垃圾桶」，因此每天約10%回收物需當垃圾處理。