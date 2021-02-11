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管制即棄塑膠諮詢 聚焦包裝等6類製品 未有時間表 環團斥步伐慢過內地 未提目標落後國際

【明報專訊】塑膠佔都市固體廢物棄置量逾兩成，繼研究管制膠樽及即棄塑膠餐具後，政府委託可持續發展委員會（委員會），就管制其他即棄塑膠收集公眾意見，為期約3個月，探討逐步管制非必要和難以回收的6類即棄塑膠製品，例如網購包裝、遮袋、酒店洗漱用品，另建議檢討膠袋徵費（見另稿），冀明年首季向政府提交建議，但未有確實時間表。有環團批評，本港管制即棄塑膠步伐較內地及海外落後。

委員會轄下可持續發展策略工作小組，7月舉辦3場焦點小組，收集環保團體和多個業界意見，包括回收、零售及批發界、物流及電子商貿界等，建議聚焦討論6種即棄塑膠產品（見表），當中提到可考慮全面禁止或限制使用節慶產品、酒店洗漱梳妝用品、過度禮品包裝等，以及已有替代品的即棄品，例如廢瓦通紙可代替發泡膠粒填充包裝，雨傘袋可用除水器或可重用傘袋代替，膠棉花棒可用紙或竹棉花棒；委員會亦建議公眾可考慮其他規管模式，包括收費、限制使用塑膠作部分產品原材料，以及改良產品設計、加強妥善回收等自願措施。

諮詢3個月 彈性處理反對意見

即日起至12月29日，委員會將舉辦簡介會、論壇、隨機電話調查等，收集公眾對管制即棄塑膠的建議。

委員會主席林正財稱，政府已有計劃管制膠樽及即棄餐具，其他類別較分散但並非「（體積）細就不處理」，舉例稱奶茶攪拌棒也很細，愈細愈難回收，期望今次公眾參與整全塑膠管理策略，起「包底作用」。

生產力局：無替代品「想禁也難」

至於若市民反對規管部分即棄塑膠，林正財表示，如個別項目有很大反對聲音，規管時間、模式等都有彈性，相信整體方向上市民不會與委員會有太大差異。負責活動的生產力促進局副總經理王小偉則表示，如沒有可負擔、可重用的替代品，即使想禁也難，「不想在象牙塔生活」，因此更希望了解公眾對規管的建議，亦希望能促成結合環保的本地創新科技。

可持續發展策略工作小組主席黃煥忠表示，減塑是全球大方向，現時部分行業實踐相關概念，部分行業則「睇形勢」，希望今次公眾參與帶出方向，讓社會了解哪些塑膠可能被禁，或令生產者更了解即棄塑膠的替代品。

針對無替代品塑膠

團體倡行生產者責任制

綠惜地球批評，委員會未提各種塑膠類別使用上限、減量或回收目標，落後國際步伐，舉例稱內地《限塑令》規定2025年所有酒店不可免費提供即棄用品，又說本港有大量進口貨品，但文件只提規管本地產品及包裝，亦沒釐定可降解或可回收塑膠的標準，無助減少整體塑膠廢物量及提升回收量。團體建議，針對無法避免或未有替代品的即棄塑膠，宜推行生產者責任制，例如歐盟規定生產者提供公眾教育、社區收集服務等。

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相關字詞﹕即棄塑膠 可持續發展委員會

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